AFCAT Result 2020 Declared: भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर AFCAT 02/2020 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://afcat.cdac.in/afcatreg/ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है, "AFCAT 02/2020 रिजल्ट घोषित किए गए हैं और पर्सनल लॉगिन के माध्यम से देखने के लिए उपलब्ध हैं."

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार, "AFSB दिनांक और स्थल चयन विकल्प AFCAT 02/2020 के सफल उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है. उम्मीदवार दिनांक और स्थान का चयन 21 अक्टूबर 2020 11:00 am से 25 अक्टूबर 2020 11:00 am तक कर सकते हैं. तिथि और स्थान उन लोगों को सिस्टम द्वारा आवंटित किया जाएगा जो 25 अक्टूबर 2020 11:00 am तक स्थल और तिथि का चयन नहीं करते हैं."

AFCAT Result 2020 Declared ऐसे करें डाउनलोड

AFCAT की आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं.

होमपेज पर उम्मीदवार लॉगिन ’विकल्प पर क्लिक करें.

AFCAT 02/2020 का चयन करें.

एक लॉगिन पेज दिखाई देगा.

अपनी ईमेल आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें जिसके द्वारा आपने परीक्षा और उसके पासवर्ड के लिए पंजीकरण किया था.

पृष्ठ पर दिए गए कैप्चा (सुरक्षा कोड) को भी भरें और सबमिट पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट प्रदर्शित होगा.

डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें.