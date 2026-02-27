By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अग्निवीरों और सेना के जवानों के लिए बड़ी राहत! रिटायरमेंट के बाद खुलेंगे रोजगार के रास्ते
Agniveer Railway Jobs: इंडियन आर्मी और रेल मंत्रालय के बीच “फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन” नाम से एक खास समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत रेलवे में पूर्व अग्निवीरों और आर्मी के पूर्व सैनिकों को नौकरी के मौके दिए जाएंगे.
Agniveer Railway Jobs: देश सेवा करने वाले अग्निवीरों और सेना के जवानों के लिए अच्छी खबर आई है. भारतीय सेना और भारतीय रेलवे ने मिलकर एक खास समझौता शुरू किया है, जिसे “फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन” कहा जा रहा है. इसका मकसद यह है कि रिटायरमेंट या सेवा पूरी होने के बाद जवानों को नौकरी ढूंढने में परेशानी न हो. अब उन्हें रेलवे में रोजगार के नए मौके मिलेंगे. खास तौर पर युवाओं के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत कम उम्र में सेवा खत्म होने के बाद करियर की चिंता रहती थी.
रेलवे में रिजर्वेशन से मिलेगा बड़ा फायदा
इस नई व्यवस्था में एक्स-सर्विसमैन और एक्स-अग्निवीरों के लिए खास रिजर्वेशन रखा गया है. रेलवे के लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों पर 10 प्रतिशत और लेवल-1 के पदों पर 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा. वहीं अग्निवीरों के लिए अलग से भी कोटा तय किया गया है. उन्हें लेवल-2 या उससे ऊपर के पदों पर 5 प्रतिशत और लेवल-1 पदों पर 10 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा. इसका मतलब है कि सेना से लौटने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी पाने का बेहतर मौका मिलेगा. नौकरी की स्थिरता चाहने वाले युवाओं के लिए यह कदम काफी राहत देने वाला माना जा रहा है.
‘पॉइंट्समैन’ पद पर तेजी से भर्ती की तैयारी
रेल मंत्रालय ने खाली पद जल्दी भरने के लिए एक और फैसला लिया है. नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक एक्स-सर्विसमैन को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ‘पॉइंट्समैन’ के रूप में भर्ती किया जाएगा. अभी देशभर के जोनल और डिवीजन स्तर पर करीब 5,000 से ज्यादा लेवल-1 पदों पर प्रक्रिया चल रही है. जानकारी के अनुसार कई रेलवे डिवीजनों ने सेना के भर्ती संगठनों के साथ समझौते भी किए हैं ताकि योग्य उम्मीदवार जल्दी जॉइन कर सकें. इससे रेलवे को अनुभवी कर्मचारी मिलेंगे और जवानों को तुरंत रोजगार का मौका मिलेगा.
स्किल ट्रेनिंग और बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े अवसर
इस सहयोग योजना में सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया है. रेलवे और सेना मिलकर ट्रेनिंग और अनुभव साझा करेंगे ताकि जवान नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सकें. इसके लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ भी समझौते किए जा रहे हैं. रेलवे के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलने से जवानों का अनुभव देश के विकास में भी काम आएगा. इससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं.
युवाओं और परिवारों के लिए क्यों है अहम फैसला
आज के समय में करियर सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता होती है, खासकर 20 से 30 साल के युवाओं के लिए. सेना से लौटने के बाद अगर तुरंत रोजगार मिल जाए तो आर्थिक दबाव कम होता है और परिवार को भी स्थिरता मिलती है. रेलवे जैसी बड़ी सरकारी संस्था में नौकरी मिलने से भविष्य सुरक्षित माना जाता है. साथ ही यात्राओं, ट्रांसफर और देशभर में काम करने के मौके भी मिलते हैं. कुल मिलाकर यह पहल उन युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है जो देश सेवा के साथ-साथ मजबूत करियर भी बनाना चाहते हैं.
