IAF Agniveer Recruitment 2022: अगर आप भारतीय वायुसेना के साथ अग्‍न‍िवीर के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्‍छा मौका है. भारतीय वायुसेना ने नोटिफिकेशन जारी कर अग्‍न‍िवीर वायु पदों पर र‍िक्‍त‍ियां जारी की हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्र‍िया शुरू हो गई है और बहुत जल्‍द इसकी आखिरी तारीख भी आने वाली है. अगर आप इन रिक्‍त‍ियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 5 जुलाई तक का वक्‍त है. इसके बाद आवेदन प्रक्र‍िया बंद हो जाएगी और किसी भी मोड में फॉर्म स्‍वीकार नहीं किया जाएगा. Also Read - Air Force Agniveer Online Form 2022 : एयफोर्स अग्‍न‍िवीर वायु सेना भर्ती के लिए ऐसे करना होगा आवेदन, 12वीं में विज्ञान नहीं, फिर भी कर सकते हैं अप्‍लाई

बता दें कि अभी तक वायु सेना अग्‍निवीर पदों के लिए 56,960 उम्‍मीदवारों ने आवेदन किया है और उम्‍मीद की जा रही है कि 5 जुलाई तक उम्‍मीदवारों की संख्‍या 5 से 6 लाख तक पहुंच सकती है. आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को वायु सेना अग्‍न‍िपथ के पेज agnipathvayu.cdac.in पर जाना होगा. Also Read - Agniveer Recruitment 2022: अग्निवीर बनने के लिए आज से कराएं रजिस्ट्रेशन, जानिए कैसे करें अप्लाई

56960 !

That's the total number of applications received till date from future #Agniveers in response to the #Agnipath recruitment application process on https://t.co/kVQxOwkUcz

Registration closes on 05 July 2022.

Details about the process available on the website. pic.twitter.com/fkq4HQ3cbx

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 26, 2022