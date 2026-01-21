By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बेटियां भी अग्निवीर में तहलका मचाएंगी! 18 FEB को लखनऊ में होगी अग्निवीर रैली, UP-उत्तराखंड की बेटियों के लिए बड़ा मौका
यह मौका बेटियों के लिए सेना में सेवा करने, देश की सुरक्षा में योगदान देने और आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर है.
भारतीय सेना में महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका आया है! उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की युवतियों के लिए अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस (Agniveer Women Military Police) भर्ती रैली का आयोजन 18 फरवरी 2026 को लखनऊ में किया जाएगा. यह रैली रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के तहत होगी और एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के एएमसी स्टेडियम, लखनऊ छावनी में सुबह से शुरू होगी. यह रैली अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी (महिला मिलिट्री पुलिस) पदों के लिए है. पिछले साल (2025) जून-जुलाई में हुई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) में पास हुईं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अविवाहित लड़कियां ही इसमें शामिल हो सकती हैं. यह प्रदेश में होने वाली महिला अग्निवीर रैलियों की छठी रैली होगी. अनुमान है कि करीब 1000 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगी.
महत्वपूर्ण तारीख और जगह
तारीख: 18 फरवरी 2026 (एक दिवसीय रैली)
स्थान: एएमसी सेंटर एंड कॉलेज, एएमसी स्टेडियम, लखनऊ कैंट
रिपोर्टिंग समय: सुबह 4 बजे (बहुत सुबह पहुंचना जरूरी, देर होने पर एंट्री नहीं मिलेगी)
कौन शामिल हो सकती हैं?
- केवल वे लड़कियां जिन्होंने CEE 2025 पास किया हो.
- अविवाहित होना अनिवार्य.
आयु सीमा: आमतौर पर 17.5 से 21 वर्ष (जन्मतिथि के अनुसार).
शिक्षा: 10वीं पास (मैट्रिक) जिसमें कुल 45% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए.
यह भर्ती मिलिट्री पुलिस में महिलाओं के लिए है, जहां वे सेना में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, पीओडब्ल्यू हैंडलिंग जैसी जिम्मेदारियां निभाती हैं.
रैली में क्या-क्या टेस्ट होंगे?
- रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT),
- फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT),
- मेडिकल जांच,
- एडाप्टेबिलिटी टेस्ट आदि शामिल होंगे.
- मुख्य टेस्ट: 1.6 किमी दौड़ (समय सीमा क्षेत्र के अनुसार, जैसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी छूट)
- लॉन्ग जंप, हाई जंप, बीम/पुल-अप्स (महिलाओं के लिए अलग स्टैंडर्ड)
- ऊंचाई, वजन, छाती आदि माप (क्षेत्र के अनुसार रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई में छूट)
- मेडिकल टेस्ट में दांत, आंख, सामान्य स्वास्थ्य चेक होगा.
कैसे तैयारी करें और सलाह
सुबह जल्दी उठकर पहुंचें, हल्का नाश्ता साथ रखें.
जरूरी दस्तावेज: एडमिट कार्ड, CEE पास सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि.
फिटनेस पर फोकस: रोज दौड़, एक्सरसाइज करें क्योंकि कटऑफ बहुत हाई रहती है.
यह मौका बेटियों के लिए सेना में सेवा करने, देश की सुरक्षा में योगदान देने और आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर है. योगी सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं को सेना में ज्यादा मौके दे रही है. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in चेक करें. इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए खास सलाह है कि कोई रिश्वत या एजेंट के चक्कर में न पड़ें, सब कुछ मेरिट पर होता है.
