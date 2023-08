Hindi Career Hindi

AILET 2024: दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज सेरजिस्ट्रेशन शुरू

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLUD) 7 अगस्त, 2023 को ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने वाली है.

Photo-IANS

AILET 2024 Registration: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLUD) 7 अगस्त, 2023 को ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 7 अगस्त से शुरू होने वाली है. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, nationallawuniversitydelhi पर AILET 2024 के लिए आवेदन कर सकेंगे.पांच वर्षीय बीए एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए AILET 10 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा.

विश्वविद्यालय आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर AILET 2024 आवेदन पत्र और एडमिशन के लिए नोटिस जारी करेगा. नोटिस में परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता, पाठ्यक्रम, अंकन योजना और बहुत कुछ का विवरण शामिल होगा. AILET 2024 के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि जल्द ही अधिसूचित की जाएगी.

अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 3,500 रुपये का भुगतान करना होगा जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये है.AILET 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एनएलयू दिल्ली परीक्षा के दिन के निर्देशों के साथ आधिकारिक वेबसाइट पर सफलतापूर्वक पंजीकृत छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जारी करेगा.

AILET 2024 के लिए इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी

Class 10 mark sheet and certificate

Class 12 mark sheet and certificate

Graduation mark sheet and certificate for LLM (if available)

Passport size photograph

Scanned signature

