AISSEE 2024: सैनिक स्कूल एंट्रेंस अब 28 Jan को, देखिए परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न

देश में मौजूद कुल 33 सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 को होगा. सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानिए.

जानिए कहां से करना है आवेदन.

नई दिल्लीः सैनिक स्कूल में क्लास 6 और 9वीं में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है. 20 दिसंबर 2023 से पहले आवेदन कर सकते हैं. देश में मौजूद कुल 33 सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 को किया जायेगा. जानिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न के बारे में.

क्लास 6 के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में कुल 150 मिनट दिए जाते हैं. जिसमें टोटल 300 सवाल किये जाते हैं. वहीं भाषा, जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस सबजेक्ट्स से 50-50 नंबर के 25-25 सवाल किये जाते हैं. मैथ से 150 नंबर के कुल 50 सवाल किये जाते हैं.

क्लास 6 का मैथ्स सिलेबस

सैनिक स्कूल क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के मैथ सिलेबस में रेखा और कोण, तापमान, इकाइयों का रुपांतरण, रोमन अंक, कोण के प्रकार, वृत्त, घन और घन का आयतन, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, समतलीय आकृतियां, दशमलव संख्या, गति और समय, संख्याओं पर संक्रिया, पूरक और संपूरक कोण, भिन्नों की व्यस्थापन, प्राकृतिक संख्या, लघुतम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, एकात्म विधि, भिन्न, अनुपात एवं समानुपात, लाभ और हानि, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, क्षेत्र और परिधि, साधारण व्याज शामिल हैं.

इंग्लिश का सिलेबस

Kinds of Nouns, Kinds of Pronouns, Correct Spelling, Ordering of words in sentence, Sentence Formation, Antonyms, Synonyms, Adjectives, Interjection, Idiom and Phrases, Collective Nouns, Number, Gender, Adverbs, Rhyming Words, Singular/Plural,Comprehension Passage, Preposition, Article, Vocabulary, Verbs and Type, Confusing Words, Question Tags, Types of sentence, Tense forms.

जनरल नॉलेज का सिलेबस