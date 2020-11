All government and private schools to remain closed in Haryana till November 30, in view of COVID-19 situation: State government: हरियाणा में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी सरकारी और प्राइवेट स्‍कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे. यह आदेश राज्‍य सरकार ने शुक्रवार को जारी किया है. Also Read - Delhi: स्वास्थ्य मंत्री का सख्त निर्देश-कार में अकेले हैं तो भी पहने मास्क, दिल्ली में आज से शुरू होगा 'House-to-House Survey'

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों में वृद्धि का असर एनसीआर के साथ-साथ हरियाणा और राजस्थान राज्यों पर भी नजर आ रहा है, जहां संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. शुक्रवार तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 90,04,365 मामले आए थे. कोविड-19 से अभी तक 1,32,162 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 584 लोगों की मौत हुई है. Also Read - India Coronavirus Updates: देश में 90 लाख से अधिक लोग हुए कोरोना का शिकार, 24 घंटे में 584 लोगों की गई जान

केंद्री स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार वहां विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय टीमें भेजने पर विचार कर रही है. वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने, सर्विलांस, जांच और कोविड-19 के मामलों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर प्रशासन की मदद करने के लिए केंद्र ने गुरुवार को इन राज्यों में उच्चस्तरीय टीमें भेजी हैं.