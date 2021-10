Allahabad University Recruitment 2021: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह खुशखबरी सामने आई है. शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी तलाशने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है. विश्विविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 596 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं. बता दें इसके लिए आपको अधिकारिक वेबसाइट allduniv.ac.in पर जाना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2021 तय की गई है. विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती है. इस लिए नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़कर ही फॉर्म को भरें.Also Read - Masjid Loud speaker case: VC की शिकायत पर IG का एक्शन, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की बनी टाइमिंग

कैसे करें आवेदन

1: इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहेल अधिकारिक वेबसाइट allduniv.ac.in पर जाएं.

2: यहां आपको Advertisement for Teaching and Non-Teaching positions के लिंक पर क्लिक करना होगा.

3: इसके बाद आपको View Detail पर क्लिक करना होगा.

4: अगले पेज पर Click Here to Apply for the Positions पर क्लिक करें.

5: यहां आपको Sign Up करना होगा जिसके लिए मांगी गई डिटेल्स को भरकर सबमिट कर दें.

6: साइन इन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पर आपसे जानकारी मांगी जाएगी जिसे भरकर सबमिट कर दें.

7: अब यहां फोटो और डिजिटल साइन भी अपलोड करना होगा. वहीं मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट कर दें.

8: अगले चरण में आप फीस जमाकर आवेदन की प्रक्रिया को पूरी कर लें और प्रिंट अपने पास संभालकर रख लें.