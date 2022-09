Ambedkar University Admission 2022: CUET के नतीजे जारी हो चुके हैं और कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी 2022) के जरिए पेश किए जाने वाले स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों के लिए प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय सीयूईटी स्कोर के माध्यम से 18 कोर्सेस में एडमिशन दी जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2022 तक audcuet.samarth.edu.in पर आवेदन कर सकेंगे.Also Read - CUET UG Result 2022: डीयू में एडमिशन के लिए 6.63 लाख छात्रों ने किया आवेदन, जानें किन कॉलेजों में दाखिले के लिए लगी है होड़

चार नए यूजी और पीजी कोर्सेस लॉन्च

बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को एयूडी प्रवेश पोर्टल लॉन्च किया और इस शैक्षणिक सत्र के लिए चार नए यूजी और पीजी कोर्सेस की घोषणा की है. चार नए कार्यक्रम बीए (एच) राजनीति विज्ञान, बीबीए (आईईवी) इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, एमए (क्रिमिनोलॉजी), एमए (तुलनात्मक साहित्य) हैं. विश्वविद्यालय 1,123 यूजी सीटों के लिए प्रवेश की पेशकश करेगा. Also Read - CUET UG 2022 Result: सीयूईटी यूजी रिजल्ट हो गया जारी, इन विषयों का कटऑफ होगा हाई, देखें लिस्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2022 के परिणाम 16 सितंबर को cuet.samarth.ac.in पर घोषित किए है. CUET परीक्षा में लगभग 20,000 उम्मीदवारों ने पूर्ण 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. लॉन्च किए गए दो नए यूजी कोर्सेस में से, विश्वविद्यालय को अभी यह घोषित करना बाकी है कि कौन सीयूईटी 2022 स्कोर के माध्यम से पेश किया जाएगा. Also Read - CUET UG 2022 Result: 20 हजार छात्रों को मिला 100 पर्सेंटाइल, यहां जानें टॉप रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी के नाम

AUD Admission 2022 Courses

Here’s the list of UG programmes offered through CUET 2022.

Bachelor Of Business Administration (BBA)

Bachelor Of Arts (Honours) History

Bachelor Of Vocation (Retail Management)

Bachelor Of Vocation (Tourism And Hospitality)

Bachelor Of Vocation (Early Childhood Centre Management And Enterpreneurship)

Bachelor Of Vocation (Accounting And Finance)

Bachelor Of Arts (Global Studies)

Bachelor Of Arts (Sustainable Urbanism)

Bachelor Of Arts (Social Sciences And Humanities)

Bachelor Of Arts (Law And Politics)

Bachelor Of Arts (Honours) Hindi

Bachelor Of Arts (Honours) Psychology

Bachelor Of Arts (Honours) Social Sciences And Humanities

Bachelor Of Arts (Honours) Sociology

Bachelor Of Arts (Honours) Economics

Bachelor Of Arts (Honours) English

Bachelor Of Arts (Honours) Mathematics