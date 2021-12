UP TET 2021 Update News: UP-TET 2021 की दोबारा परीक्षा के लिए 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब उनके सामने एक और समस्‍या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. राज्‍य के 75 जिलों में UP-TET की परीक्षा केंद्र होंगे, जहां ये अभ्‍यर्थी परीक्षाएं 23 जनवरी को परीक्षा देंगे. लेकिन देश में बढ़ते

ओमीक्रोन के मामलों और कई राज्‍यों लग रहे नाइट कर्फ्यू समेत करोना प्रतिबंधों के चलते अभ्‍य‍र्थियों को यह डर सता रहा कि कहीं यूपी में भी ऐसे प्रतिबंध लागू न जाएं

जिससे उन्‍हें परीक्षा देने में मुश्किलों का सामना करना पड़े या फिर परीक्षा पर कोई और किसी तरह का संकट आए.Also Read - UPTET 2021: उत्‍तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर हुआ ये बडा ऐलान, 21 लाख अभ्‍यर्थी होंगे प्रभावित

बता दें कि पिछले महीने 28 नवंबर को पेपर लीक होने की वजह से शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET Exam रद्द कर दी गई थी. राज्‍य सरकार ने इस परीक्षा को एक महीने

के अंदर कराने की बात कही थी. उसी के अनुसार, UP TET के एग्‍जाम का नोटिस जारी किया गया था. इसके मुताबिक, अगले साल 23 जनवरी को यूपी-टेट 2021 परीक्ष

आयोजित की (UP TET 2021 Exam will be heald On 23 january 2022) जाएगी. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. प्रथम पाली में प्राथमिक स्‍तर की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:30 बजे तक होगी. वहीं दूसरी पाली में उच्‍च प्राथमिक स्‍तर के लिए दोपहर 2:30 से 5:00 बजे परीक्षा होगी. Also Read - कानपुर रेड में जब्‍त कैश पर PM मोदी बोले- नोटों से भरे ब्रीफकेस बरामद हुए, क्या यह भी उनका काम है और अब वे क्रेडिट लेंगे या नहीं?