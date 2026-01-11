मौका हाथ से न जाने दें, CUET PG आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक; फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम सिटी तक की पूरी डिटेल

Hindi Career Hindi

CUET PG 2026 के आवेदन करने की तारीख नजदीक आ गई है. ऐसे में बिना देरी किए अप्लाई कर लें नहीं तो एग्जाम छूट सकता है.

CUET PG 2026 application form (1)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET PG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे 14 जनवरी 2026 रात 11:50 बजे तक अपना फॉर्म जरूर पूरा कर लें. इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा मौका है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से exams.nta.nic.in/cuet-pg वेबसाइट पर किया जा सकता है. एनटीए ने यह भी बताया है कि केवल फॉर्म भरना ही काफी नहीं है, बल्कि आवेदन शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होना भी जरूरी है. बिना फीस जमा किए गए फॉर्म को अधूरा माना जाएगा. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे एडमिट कार्ड और काउंसलिंग के समय काम आएगा.

फीस पेमेंट से ठीक से चेक कर लें डिटेल?

एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि आवेदन शुल्क जमा करने से पहले अपने सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. इसमें नाम, जन्मतिथि, एजूकेशन क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता जैसी जानकारी शामिल है. एक बार फीस जमा करने के बाद किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा. अगर किसी तरह की गलती रह जाती है तो आगे चलकर समस्या हो सकती है. इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दबाजी न करें और हर जानकारी को दोबारा जांच लें.

CUET PG 2026 का परीक्षा पैटर्न

CUET PG 2026 का परीक्षा पैटर्न पिछले वर्षों की तरह ही रखा गया है. इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. कुल 157 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. हर पेपर की अवधि 90 मिनट होगी. सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा. इससे छात्रों को तैयारी करने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें नए पैटर्न की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. एनटीए ने यह साफ कर दिया है कि न तो कोई नया विषय जोड़ा गया है और न ही किसी तरह का पैटर्न बदला गया है.

कैसे करें ऑनलाइन आवदेन?

CUET PG 2026 के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. सबसे पहले उम्मीदवार को exams.nta.nic.in/cuet-pg या nta.ac.in वेबसाइट पर जाना होगा. वहां CUET PG 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा. इन्हीं से लॉगिन करके फॉर्म आगे भरना होगा. फिर व्यक्तिगत, शैक्षणिक और संपर्क से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद परीक्षा शहर का चयन करना होगा. जरूरी दस्तावेज सही फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे. फिर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. अंत में फॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना चाहिए.

एग्जाम सिटी अपडेट और करेक्शन विंडो

CUET PG 2026 में एनटीए ने परीक्षा शहर चुनने में ज्यादा सुविधा दी है. अब उम्मीदवार चार परीक्षा शहर चुन सकते हैं, जो उनके वर्तमान या स्थायी राज्य के अंतर्गत होने चाहिए. पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों के लिए भी राहत की खबर है. उन्हें 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक करेक्शन विंडो में परीक्षा शहर जोड़ने या बदलने का मौका मिलेगा, हालांकि यह सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा. इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या 312 से घटाकर 292 कर दी गई है. भारत में 272 और विदेशों में 16 परीक्षा शहर रखे गए हैं. एनटीए ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर दें, क्योंकि सभी अपडेट और एडमिट कार्ड केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे.

