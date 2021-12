NCL Recruitment 2021: अप्रेंटिसशिप (Apprentice Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर सामने आई है. नॉर्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (Northern Coalfield Limited) में 10वीं और आईटीआई पास युवाओं उत्तर प्रदेश (Jobs In UP) और मध्य प्रदेश (Jobs In MP) के युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1295 खाली पड़े पदों को भरा जाएगा. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2021 है. उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.Also Read - AAI Recruitment 2021: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की बंपर भर्ती, ITI और ग्रेजुएशन पास लोग जल्दी करें आवेदन

योग्यता

एनसीएल की इस भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आईटीआई सर्टिफिकेट पाने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड से पास छात्र ही इस परीक्षा के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आवेदन कर सकते हैं.

उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य से अगर अभ्यर्थी ने आईटीआई की पढ़ाई की है तो उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा. अभ्यर्थियों को 20 दिसंबर 2021 तक जरूरी योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए.

चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिक पीरियड के दौरान स्टाइपेंड के रूप में तय राशि दी जाएगी. वहीं अभ्यर्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर होगी. बता दें कि आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट https://www.nclcil.in पर विजिट कर सकते हैं.