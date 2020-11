APSC Exam: असम लोक सेवा आयोग (APSC) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य नागरिक और संबद्ध सेवाओं की परीक्षा आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में एक विकल्प के रूप में ‘ट्रांसजेंडर’ (Transgender Category) की शुरुआत की गई है और इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं. APSC के अध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य ने कहा कि आयोग ने 15 सितंबर को एक पूर्व नोटिस में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए पहली बार संयुक्त प्रतिस्पर्धात्मक (प्रारंभिक) परीक्षाओं के लिए लिंग श्रेणी में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया था. Also Read - Sarkari Naukri 2020: APSC Recruitment 2020: लोक सेवा आयोग में इन पदों पर निकली वैकेंसी, जल्द करें आवेदन, 97 हजार तक होगी सैलरी

एक अधिकारी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पहले ही अपनी भर्ती प्रक्रिया में इस विकल्प को पेश कर दिया है और APSC ऐसा करने वाला पहला राज्य आयोग है. भट्टाचार्य ने कहा, “हमें असम सिविल सेवा जूनियर ग्रेड और अन्य संबद्ध सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त हुए हैं.” राज्य में समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए असम ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड (Assam State Transgender Welfare Board) की उपाध्यक्ष स्वाति बिधान बरुआ ने कहा कि 42 ट्रांसजेंडर द्वारा आवेदन करना बहुत ही अच्छी खबर है. Also Read - Assam police arrested 15 officials of ACS, APS and other allied services in connection with the cash-for-job scam in APSC |

25 अक्टूबर को जमा करने के अंतिम दिन तक कुल मिलाकर 83,251 आवेदकों ने फॉर्म जमा किए हैं. APSC ने इस वर्ष फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की भी शुरुआत की है.