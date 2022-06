Army Recruitment: सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आज ‘अग्निपथ’ की परिवर्तनकारी योजना को मंजूरी देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि इसके तहत भारतीय युवाओं को सशस्त्र सेवाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा. तीनों सेना प्रमुख प्रेस कांफ्रेंस में इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी दे रहे हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ‘अग्निपथ’ योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है. यह उन्हें नई तकनीकों के लिए प्रशिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने में मदद करेगा. इस योजना से विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.Also Read - Army Recruitment: सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज होगा अग्निपथ योजना का ऐलान! जानिए डिटेल्स

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh and the three service chiefs hold a press conference, in Delhi https://t.co/QTd2nIXnNk

— ANI (@ANI) June 14, 2022