नई दिल्ली: असम सरकार ने राज्य के स्कूलों और हाइर एजुकेशन संस्थानों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया है. असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि राज्य के स्कूलों में 31 मार्च 2020 से पहले 9,635 शिक्षकों को रेगुलर पदों पर भरा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि फरवरी 2020 में माध्यमिक शिक्षा के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट के साथ जिला स्तर पर 8000 पद भरे जाएंगे.

