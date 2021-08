Assam Police Constable Admit Card 2021 Released: राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (SLPRB) असम ने कांस्टेबल के पदों के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET) और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) का एडमिट कार्ड (Assam Police Constable Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो 01 सितंबर 2021 से असम पुलिस पीएसटी पीईटी एफ में बिश्वनाथ, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, हैलाकांडी, होजई, जोरहाट, मोरीगांव, कामरूप (एम), करीमगंज, कार्बी आंगलोंग, शिवसागर, सोनितपुर सहित 15 जिलों में उपस्थित हो रहे हैं, वे SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Assam Police Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्‍ट और लाइक करना पड़ा भारी, 14 लोग गिरफ्तार

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.constablerecruitment.com/ पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Assam Police Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (Assam Police Constable Admit Card 2021) देख सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 6662 पदों को भरा जाएगा, जिनमें से 2391 रिक्तियां कांस्टेबल यूबी के लिए और 4271 असम पुलिस में कांस्टेबल एबी के लिए उपलब्ध हैं.

Assam Police Constable Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

SLPRB की आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाएं

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Download’ Tab given under ‘Download Admit Card for PST/PET’ लिखा हो.

अपना फोन नंबर/ईमेल आईडी/आवेदन आईडी दर्ज करें.

‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें.

Assam Police Constable Admit Card 2021 डाउनलोड करें