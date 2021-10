AU Non Teaching Recruitment 2021: इलाहाबाद विश्वविद्यालय (Allahabad University) में नॉन टीचिंग पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर यानी कल बंद हो जाएगी. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन (AU Non Teaching Recruitment 2021) कर लेना चाहिए. इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट allduniv.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 सितंबर 2021 से शुरू की गई थी.Also Read - Post Office Recruitment 2021: डाक विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती, महीने की सैलरी होगी 63,200 रुपये

बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर तथा फीस जमा करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर 2021 है. हालांकि परीक्षा कब होगी इस बाबत किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है. बता दें कि अभ्यर्थी अन्य जानकारियों के लिए विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन (How To Apply For AU Non Teaching Recruitment 2021)

– इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के पद पर आवेदन के लिए आपको विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा.

– वेबसाइट के होमपेज पर News Detail के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा.

– अगले चरण में Online Registration and final submission of Application form के लिंक पर क्लिक करें.

– अगले चरण में Click Here to Apply for the Positions पर क्लिक करें.

– यहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर एप्लीकेशन फॉर्म को भर दें.

किन पदों पर निकली वैकेंसी (Jobs In Allahabad University)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लैबोरेट्री असिस्टेंट, लैबोरेट्री अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, वायरमैन, x-ray, टेक्निशियन, ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिंग, ड्राइवर, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्स मैन/वाटरमैन के पद की वैकेंसी निकली है.