नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शुक्रवार रात कहा कि विश्वविद्यालय में शनिवार को कोई ‘क्लास’ नहीं होगी. सूत्रों ने बताया कि अयोध्या मामले पर शनिवार को आने वाले फैसले के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत प्रशासन ने यह फैसला किया है. विश्वविद्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘ शनिवार और रविवार को जामिया में कोई भी क्लास नहीं ली जाएगी.’’

No classes will be held tomorrow(Saturday) and Sunday in @jmiu_official .@HRDMinistry @ugc_india

— Jamia Millia Islamia (Central University) (@jmiu_official) November 8, 2019