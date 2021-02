Back to School Programme: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को राज्य के बजट 2021-22 में “बैक टू स्कूल कार्यक्रम” के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त ड्रेस और टेक्ट बुक देनी की घोषणा की है. गहलोत ने अपने बजट भाषण (Rajasthan Budget 2021) में कहा कि COVID-19 महामारी का स्कूली शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा और पूरा शैक्षणिक वर्ष (Academic Year) “शून्य वर्ष” में बदल गया. मुख्यमंत्री (Ashok Gehlot) ने कहा, “बैक टू स्कूल कार्यक्रम (Back to School Programme) छात्रों के सीखने के अंतराल को पाटने के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान की जाएगी और छात्रों को कक्षाओं के लिए आरामदायक बनाया जाएगा.” Also Read - School & College Reopening in Rajasthan: राजस्थान में इस दिन से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, गहलोत ने इसको लेकर दी ये जानकारी

उन्होंने (Ashok Gehlot) कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल (Government School) के छात्रों के लिए कक्षा 8वीं तक और स्कूल की कक्षा 6 से 8वीं तक की मुफ्त किताबें "बैक टू स्कूल कार्यक्रम" (Back to School Programme) के तहत प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार (Rajasthan Government) 470 करोड़ रुपये खर्च करेगी. गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि छात्रों के डिजिटल सीखने के लिए राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों (Kasturba Gandhi Awasiya Vidyalaya) में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे. साथ ही राज्य के 600 से अधिक सरकारी स्कूलों (Rajasthan Government School) में कृषि विषय पढ़ाया जाएगा.

गहलोत (Ashok Gehlot) ने अगले दो वर्षों में 1,200 नए अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूल खोलने की घोषणा की है, जिसमें स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि, शांति और अहिंसा निदेशालय, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज जयपुर, लड़कियों के लिए नए कॉलेजों सहित संस्कृत कॉलेजों और राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-कैट) शामिल हैं. साथ ही 1,500 सरकारी स्कूलों में विज्ञान और अंतरिक्ष क्लब बनाए जाएंगे.

खेल क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री (Ashok Gehlot) ने स्टेडियमों के विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, प्रतापगढ़ में एक इनडोर स्टेडियम, जोधपुर और जयपुर में नए आवासीय खेल स्कूल और जोधपुर के बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम में विकास कार्य और डूंगरपुर में एक नई तीरंदाजी अकादमी और जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी खोलने की घोषणा की है.