Bank Job 2022: बैंक मैं नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के शानदार मौका आया है. दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda Recruitment) ने रिशीवेबल्स मैनेजमेंट वर्टिकल में ब्रांच रिशीवेबल मैनेजर के पदों पर भर्तियां निकाली है. 25 मार्च से इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 159 पदों पर उम्मीदवारों को भर्ती की जाएगी. बता दें कि आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार अधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखें. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट करना होगा.Also Read - BANK FD INTEREST RATES: इस बैंक के ग्राहकों के लिए आई अच्छी खबर, FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू होने की तारीख- 25 मार्च 2022

आवेदन करने की अंतिम तारीख- 14 अप्रैल 2022 Also Read - BOB SO Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर आई भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

Bank of Baroda Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

– आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर विजिट करना होगा.

– यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करें.

– इसके बाद Current Opportunities के लिंक पर क्लिक करें.

– अब अगले चरण में Recruitment for the position of Branch Receivables Manager in Receivables Management Vertical पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें. Also Read - BOB Recruitment 2022: बैंक ऑफ बड़ौदा में आई बंपर भर्ती, जानें कैसे करना है आवेदन, क्या चाहिए योग्यता

योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मी का किसी भी शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए. वहीं उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.