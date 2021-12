Bank of Baroda Recruitment 2021: बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने नोटिफिकेशन जारी कर विभिन्‍न पदों पर आवेदन मांगे हैं. जिन पदों के लिये वैकेंसी जारी की गई है, उसमें डेवलपर और अन्य पदों शामिल हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिये इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा. आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों को इस साइट पर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर 2021 है. इस भर्ती अभियान के जरिये बैंक (Bank of Baroda) में 52 पदों पर भर्ती होगी.Also Read - Post Office Recruitment: बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी, 81,100 तक होगी सैलरी

एप्‍ल‍िकेशन फीस :

उम्‍मीदवारों को आवेदन शुल्‍क के रूप में 600 रुपये का भुगतान करना होगा. यह राशि जनरल, ओबीसी और EWS श्रेणी के उम्‍मीदवारों के लिये है. इसके अलावा SC/ ST/ PWD श्रेणी के उम्‍मीदवारों के लिये आवेदन शुल्‍क 100 रुपये है. उम्‍मीदवारों को इसका भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा. Also Read - UPTET 2021 Date: परीक्षा कब आयोजित होगी, इसे लेकर आया बडा अपडेट, चेक करें

ये है जरूरी योग्‍यता :

इन पदों के लिये आवेदन करने के लिये उम्‍मीदवारों की अच्‍छी क्रेडिट हिस्‍ट्री होनी चाहिए. न्‍यूनतम CIBIL स्‍कोर 650 या इससे अधिक होना चाहिए. Also Read - Jobs: इन बैंकों में है 41000 से ज्‍यादा पदों पर वैकेंसी, पढें पूरी डिटेल

डिटेल नोटिफिकेशन यहां देखें

चयन प्रक्र‍िया :

उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्‍ट (JMGS-I, MMGS-II और MMGS-III के लिये सिर्फ), साइकोमेट्र‍क टेस्‍ट या अन्‍य टेस्‍ट के आधार पर होगा. इसके साथ ही उम्‍मीदवारों को ग्रुप डिस्‍कशन या इंटरव्‍यू में भी शामिल होना होगा. कांट्रैक्‍ट आधारित जो पद होंगे, उनके लिये उम्‍मीदवारों का चयन इंटरव्‍यू या ग्रुप डिस्‍कशन के आधार पर होगा.

वेतन:

चयनित उम्‍मीदवारों का वेतन 1.17 लाख से 1.78 लाख के बीच होगा.