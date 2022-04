Bank of India Recruitment 2022: बैंक में नौकरी (JOBS) की तलाश कर रहे उम्‍मीदवारों के लिए अच्‍छी खबर है. बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने नोटिफिकेशन जारी कर विभ‍िन्‍न पदों पर आवेदन मांगे हैं. इसमें क्रेड‍िट ऑफ‍िसर के साथ कई पद शामिल हैं. योग्‍य और इच्‍छुक उम्‍मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आज 26 अप्रैल से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मई है. इस भर्ती अभ‍ियान के जर‍िये बैंक में 696 रिक्‍त‍ियों पर नियुक्‍त‍ियां होंगी. Also Read - UPSC IES ISS 2022: यूपीएससी के इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख, चेक करें डिटेल

बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अनुसार रेगुलर और कांट्रैक्‍ट दोनों आधार पर भर्त‍ियां होंगी. आवेदन की प्रक्र‍िया आज 26 अप्रैल से शुरू हो गई है. पदों से संबंधित योग्‍यता, पदों की संख्‍या, चयन प्रक्र‍िया आदि के बारे में यहां नीचे जानें.

योग्‍यता

हर पद के लिए योग्‍यताएं अलग-अलग हैं. पदों के अनुसार उम्‍मीदवार नोटिफिकेशन में योग्‍यता चेक करें.

योग्‍यता के लिए इस डायरेक्‍ट लिंक पर क्‍ल‍िक करें

चयन प्रक्र‍िया :

उम्‍मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्‍ट, जीडी, इंटरव्‍यू आदि के आधार पर होगा. लिखित परीक्षा अंग्रेजी या हिन्‍दी भाषा में दी जा सकती है.

आवेदन शुल्‍क

जनरल श्रेणी के उम्‍मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं SC/ST/PWD श्रेणी के उम्‍मीदवारों को 175 रुपए का शुल्‍क जमा करना होगा. उम्‍मीदवार बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) की वेबसाइट देखें.

आध‍िकार‍िक नोटिफिकेशन यहां पढ़ें

पदों का विवरण :

इकोनॉमिस्‍ट : 2

स्‍टैटिश‍ियन : 2

रिस्‍क मैनेजर : 2

क्रेडिट एनालिस्‍ट : 53

क्रेडिट ऑफिसर : 484

टेक अप्रेजल : 9

IT ऑफिसर – डाटा सेंटर : 42

मैनेजर IT: 21

सीनियर मैनेजर IT: 23

मैनेजर IT (डाटा सेंटर): 6

सीनियर मैनेजर IT (डाटा सेंटर): 6

सीनियर मैनेजर (नेटवर्क सेक्‍योरिटी): 5

सीनियर मैनेजर (नेटवर्क रूटींग एंड स्‍व‍िचिंग स्‍पेशिलिस्‍ट ): 10

मैनेजर ( एंड प्‍वाइंट सेक्‍योरिटी ): 3

मैनेजर (डाटा सेंटर ) – सिस्‍टम एडमिनिस्‍ट्रेटर सोलर‍िस /Unix: 6

मैनेजर (डाटा सेंटर ) – सिस्‍टम एडमिनिस्‍ट्रेटर विंडो: 3

मैनेजर (डाटा सेंटर) – क्‍लाउड वर्चुअलाइजेशन : 3

मैनेजर (डाटा सेंटर)– स्‍टोरेज एंड बैकअप टेक्‍नोलॉजी : 3

मैनेजर (डाटा सेंटर)– नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन SDN-सिस्‍को ACI : 4

मैनेजर (डाटाबेस एक्‍सपर्ट ): 5

मैनेजर (टेक्‍नोलॉजी आर्किटेक्‍ट ): 2

मैनेजर (एप्‍ल‍िकेशन आर्किटेक्‍ट ): 2