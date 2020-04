BCECEB Polytechnic Diploma Admission: बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड (BCECEB) ने अपने डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम (लेटरल एंट्री) को DECE (LE) 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा 10 मई तक बढ़ा दी है. इससे पहले अंतिम तारीख 26 अप्रैल थी लेकिन लॉकडाउन के कारण पंजीकरण के दौरान आवेदकों को हो रही दिक्कतों की वजह से आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है. Also Read - BCECEB 2020 Application Process Begins Today: SEE how to register for BCECEB 2020 आज से शुरू होगी बिहार कंबाइंड की आवेदन प्रक्रिया

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक DECE 2020 के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, वे 10 मई से पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं.

BCECEB Polytechnic Diploma Admission के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन करने की अंतिम तिथि – 10 मई (रात 11:59)

पंजीकृत उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि: 11 मई (बैंकिंग समय तक)

पंजीकृत उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि: 12 मई (11:59 P.M.)

आवेदन पत्र का ऑनलाइन संपादन: 13 से 16 मई (11:59 बजे)

ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि: बाद में सूचित किया जाएगा.

परीक्षा की निर्धारित तिथि: बाद में इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.