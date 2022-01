BECIL Recruitment 2022: ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टिंग इंडिया लिमिटेड ने सुपरवाइजर और इन्वेस्टिगेटर समेत कई अन्य पदों पर भर्तियां निकाली है. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि आवेदन की आज यानी 25 जनवरी अंतिम तारीख है. आवेदन (BECIL Recruitment 2022) से पूर्व उम्मीदवार एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें. बता दें कि अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.Also Read - BPSSC Bihar Police SI Result: बिहार पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का कब आएगा रिजल्ट? जानें डिटेल्स

इस भर्ती (BECIL Job 2022) के माध्यम से कुल 500 पदों पर आवेदन किए जाएंगे. इन पदों पर आवेदन की आज आखिरी तारीख है. ऐसे में तारीख बीत जाए इससे पूर्व आज किसी भी सूरत में आवेदन कर लें. बता दें कि आखिरी तारीख बीत जाने के बाद आवेदन की लिंक की अधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया जाएगा. Also Read - RSMSSB Recruitment 2021: राजस्थान में इंजीनियरों के लिए 1092 पदों पर आई भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

कैसे करें आवेदन

– सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट becil.com पर जाएं.

– आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां कैरियर के विकल्प पर क्लिक करें.

– यहां आपको Applications are invited for recruitment/ empanelment of manpower purely on contract basis के लिंक पर क्लिक कर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा.

– अब यहां मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें.

– रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

– आवेदन पूरा होने के बाद प्रिंट आउट जरूर ले लें. Also Read - NCL Recruitment 2022: नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड में आई बंपर भर्ती, 10वीं-12वीं पास लोग करें आवेदन