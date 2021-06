Bengal Board 10th 12th Result 2021: केंद्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के बाद बंगाल सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तय कर दिया है. इसके साथ-साथ बोर्ड की तरफ से यह भी बताया गया कि परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में घोषित किया जाएगा. पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कल्याणमयी गांगुली ने बताया कि 2021 के लिए 10वीं कक्षा के नतीजे में 50:50 फॉर्मूला का पालन होगा. इसके तहत छात्र की 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा और 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन को ध्यान में रखा जाएगा.

वहीं, पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद की अध्यक्ष महुआ दास ने कहा कि 2019 माध्यमिक (10वीं) परीक्षा में सात विषयों में से चार विषयों के सबसे ज्यादा अंक को भारांक मानने के साथ छात्र के 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अंक को ध्यान में रखा जाएगा. इस भारांक के साथ 12वीं कक्षा के प्रोजेक्ट-प्रैक्टिकल में मिले कुल अंक को जोड़ा जाएगा.

West Bengal Board releases evaluation criteria for Class 10th & 12th Board examinations

For Class 10: 50% of (Class 9 marks)+ (50% of Class 10 internal assessment marks).

For Class 12: 40% (Best of 4 subs in Class 10) + 60% (Class 11 theory results) + (Class 12 & practicals).

— ANI (@ANI) June 18, 2021