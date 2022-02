Bengal Me Kab Khulenge Primary School: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में जरूरी गतिविधियों को बहाल कर दिया गया है. पाबंदियों को भी धीरे-धीरे कम किया जा रहा है. कई राज्यों में स्कूल खोले जा चके हैं. इन सबके बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी राज्य में प्राइमरी स्कूलों (Primary School Reopening News) को खोले जाने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोरोना के नए वेरिएंट नहीं आते हैं तो हम वैकल्पिक दिनों में प्राथमिक कक्षाओं (Alternate Days) के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोच सकते हैं.Also Read - बंगाल की सीएम Mamata Banerjee ने राज्यपाल Jagdeep Dhankhar को Twitter पर किया ब्लॉक, जानें वजह

If other COVID variants don't hit West Bengal, then we can think of reopening schools for primary classes on alternate days: CM Mamata Banerjee

(File photo) pic.twitter.com/jTwg2Ko55X

— ANI (@ANI) February 10, 2022