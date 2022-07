Best Career Option: देश के अलग अलग राज्यों में कई अलग अलग बोर्ड्स और शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 12वीं के रिजल्ट को जारी किया जा चुका है. अमूमन कक्षा 12वीं के बाद छात्रों के दिमाग में भविष्य में करियर से जुड़े कई सवाल घूमते रहते हैं. किस कोर्स (Top 5 Courses After 12th) में दाखिला लें या कौन सी पढ़ाई करें इस सवाल के जवाब में वह इंटरनेट और अखबार में प्रकाशित किए गए कॉलेजों के एड देखते हैं. बावजूद इसके उनके मन में शंका होती है कि आखिर कौन सी पढ़ाई करें जो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहे. ऐसे में अगर आपने आर्ट्स (Best Career Option for Arts) से कक्षा 12वीं की पढ़ाई की है तो आपके लिए कुछ कोर्सेस हैं जो फायदेमंद साबित होंगे. हालांकि इन कोर्सेस में साइंस (Best Career Option for Science) और कॉमर्स स्ट्रीम (Best Career Option for Commerce) के लोग भी दाखिला ले सकते हैं.Also Read - ICSE, ISC Results 2022: कब जारी होगा आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट? छात्र ऐसे देखें अपना स्कोर

कक्षा 12वीं के बाद इन कोर्सेस में ले दाखिला

1- डिजास्टर मैनेजमेंट (Disaster Management)

प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने व दुनिया के और आधुनिक बनने के साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की भूमिक अहम हो गई है. इस समस्या से निपटने का काम डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल करते हैं. इन्हें इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है. डिजास्टर मैनेजमेंट का काम आपदा के वक्त राहत बचाव करना व जनजीवन को पुन: स्थापित करना होता है.

2- वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी (Wildlife Photography)

अगर आपको कैमरे से खेलना पसंद और कैमरे में आपका रूची है. या फिर आप ऑफिस के काम न करके फील्ड वर्क में माहिर है तो आपके लिए यह कोर्स काफी अच्छा है. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मकसद जंगल की खूबसूरत दुनिया को दुनियाभर के लोगों के समक्ष दिखाना होता है. यह फील्ड की नौकरी है और लोगों को जंगलों इत्यादि स्थानों पर घूमना पड़ता है जहां जंगली जानवर दिखते हैं. इसके लिए कक्षा 12वीं के बाद आप बीए इन फोटोग्राफी या फिर इसके लिए आप डिप्लोमा के कोर्स भी कर सकते हैं.

3- पर्सनल स्टाइलिस्ट (Personal Stylist)

पर्सनल स्टाइलिस्ट का काम होता है लोगों का मेकओवर करना और लोगों के ड्रेसिंग सेंस, उनके लुक में कुछ बदलाव कर उन्हें पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छा दिखाना. बड़ी हस्तियां, मॉडल, अभिनेता अक्सर अपने साथ पर्सनल स्टाइलिस्ट रखते हैं जो उन्हें दिनभर खूबसूरत दिखने में उनकी मदद करते हैं. इसके लिए आपको फैशन जगत की जानकारी रखनी होगी.

4- ज्वेलरी डिजाइनिंग (jewellery Designing)

अगर आपकी रूची गहनों में या फिर आप में कुछ कलात्मकता है तो आप ज्वेलरी डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी किस्मत आजमा सकते हैं. इन क्षेत्रों में अभी होड़ नहीं लगी है. लेकिन इस फील्ड का स्कोप पहले भी था और भविष्य में आगे भी रहेगा. भारत में महिला हो पुरुष गहनों का शौक सभी को है. ऐसे में भारत में गहने बनते रहेंगे और उनकी डिजाइनिंग भी जारी रहेगी. ऐसे में आप इस कोर्स में भी हाथ आजमा सकते हैं.

5- एंथ्रोपोलॉजी (Anthropology)

अगर आप मानव के विकास का अध्ययन करने में रूची रखते हैं तो आपके लिए एंथ्रोपोलॉजी एक बढ़िया करियर विकल्प होगा. क्योंकि इस कोर्स में मानव विकास के इतिहास और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है. एंथ्रोपोलॉजी में जीव विज्ञान, मानविकी और भौतिक विज्ञान की जानकारियों का अध्ययन कर मानव विकास के बारे में नई नई जानकारियां खोजी जाती हैं. बता दें कि यह करियर विकल्प भी आपके लिए अच्छा होगा. हालांकि अगर आप भविष्य में यूपीएससी जैसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आप एंथ्रोपोलॉजी को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं.