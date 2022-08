career in Food Biotechnology: दिन प्रतिदिन बदलती दुनिया में लोगों की आदते, रहन सहन, खान पान इत्यादि सभी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है. बढ़ रही जनसंख्या से खाद्य पदार्थों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. यही कारण है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक बड़ा उद्योग बनकर उभरी है. अगर आप भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपना करियर (Best Career Option After 12TH) बनाना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि वर्तमान समय में प्रोसेस्ड फूड हमारे चारों तरफ दिख रहा है. खाने के आंटे से लेकर पीने के कोल्ड ड्रिंक तक सबकुछ प्रोसेस्ड फूड आईटम है. खबरों की मानें तो फूड प्रोसेस की मल्टूी नेशनल कई कंपनियां भारत में आई हैं और भारत सरकार द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है. ऐसे में इस फील्ड में करियर (Best Career Option in Food Biotechnology) की कई संभावनाएं लगातार देखने को मिलती रहती हैं.Also Read - Best Courses In Ayurveda: आयुर्वेद में बनाना चाहते हैं करियर, इन कोर्सेस में लें दाखिला, होगी मोटी कमाई

क्या है फूड टेक्नोलॉजी? (What is Food Technology)

फूड टेक्नोलॉजी में वे सभी प्रकार के खाद्य सामग्रियां आती हैं जिन्हें खाने योग्य बनाया जाता है. इसी के काऱण फूड टेक्नोलॉजी में अब 4 वर्षीय बीटेक कोर्स भी करवाया जाता है. इस कोर्स में अलग अलग खाने पीने की चीजों को केमिकल्स के माध्यम से प्रोसिंसग के बाद फूड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जिन्हें कई महीने या कुछ को सालों बाद तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है. क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट लंबे समय तक टिकते हैं इसलिए इनके सड़ने गलने का सवाल ही नहीं उठता.

कोर्स के लिए योग्यता (Eligibility For Food Technology Course)

अगर आप फूड बायोटेक इंडस्ट्री में अपने करियर को बनाना चाहते. ऐसे में उम्मीदवार का कक्षा 12वीं भौतक, रसायन, जीव विज्ञान, होमसाइंस और गणित में होना अनिवार्य है. वहीं इसके लिए आप फूड सांस केमेस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में स्नातक भी कर सकते हैं. यह कोर्स केवल 4 साल का होता है.

एंट्रेंस एग्जाम ( Entrance Exam For Food Technology Course)

अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE Exam) देना होगा. इसके बाद आपको फूड टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल साइंस में सरकारी बीटे कॉलेज में दाखिला मिलेगा. वहीं आईआईटी में प्रवेश पाने के लए जेईई मेन, जेईई ए़डवांस भर्ती परीक्षा को पास करना होगा.