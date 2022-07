Best Vocaional Courses After 10th and 12th: कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं. ऐसे में छात्रों के सामने करियर (Best Career Option) को लेकर कई चुनौतियां होती हैं. कौन से कॉलेज में दाखिला लें, कौन से कोर्स की पढ़ाई करें. इन सब चिंताओं का समाधान हम छात्रों के लिए लेकर आए हैं. छात्र चाहें तो कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद ऐसे कई वोकेशनल कोर्सेस (Best Vocational Courses) हैं जिसमें वो दाखिला लेकर अपने ज्ञान, कौशल और क्षमता को बढ़ा सकते हैं जो भविष्य में उन्हें रोजगार दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं.Also Read - Anganwadi Bharti 2022: आंगनवाड़ी में हजारों पद पर आई बंपर भर्ती, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितना मिलेगा वेतन

क्या होता है वोकेशनल कोर्स ? (What is Vocational Course)

वोकेशनल कोर्स वह कोर्स होता है जिसमें छात्र अपने मन पसंद फील्ड को चुनकर उसका डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं. यानी वोकेशनल कोर्स जॉब ओरिएटेड टेक्निकल कोर्स होता है. इसके जरिए आप अपने मन पसंद करियर को चुन सकते हैं. साथ ही वोकेशनल कोर्स करने के बाद आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी प्राप्त करेंगे जिसके जरिए आप अपनी मनपसंद फील्ड में नौकरी पा सकते हैं. बता दें वोकेशनल कोर्स को ऑक्यूपेशनल और टेक्निकल कोर्स भी कहते हैं. इस कोर्स में ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और क्लासेज से आपके सिखाया पढ़ाया जाता है.

ट्रेडिशनल और वोकेशनल कोर्स में अंतर (Difference Between Vocational And Traditional Courses)

ट्रेडिशनल कोर्स (Traditional Course)

ट्रेडिशनल कोर्स में बीए, बीकॉम, बीएस या इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेस आते हैं. इन कोर्सेस में ज्यादातर क्लास के अंदर पढ़ाया सिखाया जाता है. इसमें छात्रों को विषयों के थ्योरी ज्ञान दिया जाता है. लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए छात्रों को इंटर्नशिप करना पड़ता है. बता दें कि पहले थ्योरी और बाद में प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करने के बाद छात्र कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान थ्योरी ज्ञान से बिल्कुल अलग होता है. ट्रेडिशनल कोर्स करने में लंबा वक्त लगता है. इन कोर्सेस में आपको डिग्री मिलती है.

वोकेशनल कोर्स (Vocational Courses)

यह कोर्स ट्रेडिशनल कोर्स के विपरीत होता है. इसमें छात्रों को विशेष फील्ड के बारे में जानकारी या ट्रेनिंग दी जाती है. इस कोर्स में छात्रों को प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है ताकि छात्रों के कौशल और क्षमता को विकसित किया जा सके. इस कोर्स में छात्रों को ऑन साइड एक्सपीरियंस मिलता है. इस कोर्स को जब छात्र कंप्लीट करता है तब वह स्पेसिफिक फील्ड में जॉब के लिए पूरी तरह तैयार होता है. इस कोर्स के बाद उसे आसानी से नौकरी मिल जाती है. वोकेशनल कोर्स को पूरा करने में काफी कम समय लगता है. वहीं इस कोर्स को करने के बाद छात्रों को डिप्लोमा या सर्टिफिकेट दिया जाता है. बता दें कि ज्यादातर वोकेशनल कोर्स करने के लिए छात्रों का हाई स्कूल पास होन जरूरी है. वहीं गणित और अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत जरूरी है. हालांकि कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कम पढ़े लोग भी आवेदन कर सकते हैं.

वोकेशनल कोर्स करने के फायदे ? (Vocational Course Benifits)

– इस कोर्स की अवधि कम होती है.

– इस कोर्स के जरिए आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से भी कमाई कर सकते हैं.

– इस कोर्स में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाता है.

– इस कोर्स के बाद आप आसानी से स्पेसिफिक फील्ड में जॉब पा सकते हैं.

– यह कोर्स आपके ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी देता है.

– इस कोर्स को डिमांड के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

10वीं, 12वीं के बाद इन वोकेशनल कोर्सेस में लें दाखिला (Vocaional Courses After 10th and 12th)

हम आपको कुछ वोकेशनल कोर्सेस की लिस्ट साझा करने वाले हैं. इनमें वो कोर्सेस शामिल हैं जिन्हें कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद किया जा सकता है.

10 वीं के बाद वोकेशनल कोर्स (Vocational course after 10th)

1- इंश्योरेंस मार्केटिंग (Insurance & Marketing)

2- एनिमेशन (Animation)

3- पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (Public Administration)

4- एचआर मैनेजमेंट (HR Management)

5- लॉ (Law)

6- ऑफिस मैनेजमेंट (Office Management)

7- स्पोर्ट्स न्यूट्रीशन (Sports Nutrition)

8- कूकरी (Cookery)

9- बैंकिंग व फाइनेंशियल सर्विसेस

10- मेडिकल लैब टेक्नॉलॉजी कोर्स (Medical Lab Technology Course)

11- हाउसकीपिंग (Housekeeping)

12- रेस्तरां व काउंटर सर्विस (Restaurant & Counter Service)

13- होटल रिसेप्शन व बुककीपिंग (Hotel Reception & Bookkeeping)

14- ज्वैलरी डिजाइन (Jewelry Design)

12वीं के बाद वोकेशनल कोर्स लिस्ट (Vocational course after 12th)

1- डिजीटल मार्केटिंग (Digital Marketing)

2- फैशन डिजाइन (Fashion Design)

3- एनिमेशन (Animation)

4- फोटोग्राफी (Photography)

5- फॉरेन लैग्वेज (Foreign Languages)

6- ब्यूटीशियन कोर्स (Beautician Course)

7- मार्केटिंग व एडवर्टाइजमेंट (Marketing & Advertising)

8- मल्टीमीडिया (Multimedia)

9- कंप्यूटर एप्लीकेशन (Computer Application)

10- मीडिया प्रोग्रामिंग (Media Programming)

11- गेम डिजाइनर (Game Designer)

12- ऑडियो टेक्नोलॉजी (Audio Technicians)