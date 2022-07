Best General Knowledge Question: सरकारी भर्ती परीक्षा (Sarkari Naukri Competitive Exam 2022) जैसे रेलवे (Railway), बैंक (Bank), एसएससी (SSC), यूपीएससी (UPSC Exam)और राज्य लोग सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के सिलेबस के अहम भाग है सामान्य ज्ञान (Best General Knowledge Question) और क्विज (Best Quiz Questions) आधारित प्रश्न. परीक्षा में छात्रों को एक तरफ सवाल और 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से अभ्यर्थियों को कई बार सही उत्तर तो कई बार सही उत्तर के बेहद करीब मानें जाने वाले विकल्प का चयन करना होता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ कठिन सामान्य ज्ञान (Best GK Questions) और क्विज (Top Quiz Questions) के प्रश्न लाए हैं. इन प्रश्नों को हल करने में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा.Also Read - General Knowledge: पृथ्वी को कौन सी रेखा दो भागों में विभाजित करती है, ग्रांड ओल्ड मैन कौन हैं? यहां देखें Quiz के प्रश्न

सवाल- ‘राग मियां की मल्हार’ के रचयिता किसे माना जाता है?

(क) बैजू बावड़ा

(क) अमीर खुसरो

(ग) स्वामी हरिदास

(घ) तानसेन

उत्तर- तानसेन

सवाल- बुद्ध किस वंश से संबंधित थे?

(क) मौर्य

(ख) शाक्य

(ग) कुरु

(घ) शात्रिका

उत्तर- शाक्य

सवाल- ज्ञान प्राप्ती से पहले महावीर का क्या नाम था?

(क) बर्द्धमान

(ख) सोमदत्त

(ग) सुधाकर

(घ) अंशुमन

उत्तर- बर्द्धमान

सवाल- मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है?

(क) मणिपुरी

(ख) ओडिसी

(ग) कथकली

(घ) कुचिपुड़ी

उत्तर- मणिपुरी

सवाल- स्वामी विवेकानंद को ‘विवेकानंद’ की उपाधि किसने दी थी?

(क) महाराजा बडौदा ने

(ख) रामकृष्ण परमहंस ने

(ग) महाराजा खेतड़ी ने

(घ) इनमे से कोई नहीं

उत्तर- महाराजा खेतड़ी ने

प्रश्न- विश्व का सबसे गर्म स्थान अल-अजीजिया कहां स्थित है?

(क) लीबिया

(ख) सूडान

(ग) कांगो

(घ) नाइजीरिया

उत्तर – लीबिया

सवाल – किस देवता के लिए ऋग्वेद में ‘पुरंदर’ शब्द का प्रयोग हुआ है ?

(क) वरुण

(ख) इंद्र

(ग) राम

(घ) कृष्ण

उत्तर- इंद्र

सवाल – गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी?

(क) परीक्षित

(ख) विश्वामित्र

(ग) वशिष्ठ

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- विश्वामित्र

सवाल- चेरिएराना कॉफी किस देश में उगाई जाती है?

(क) कैमरून

(ख) वियतनाम

(ग) यमन

(घ) लाइबेरिया

उत्तर- कैमरून

सवाल- भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी?

(क) शक

(ख) कुषाण

(ग) यूनानी

(घ) पार्थियन

उत्तर- यूनानी