Best General Knowledge Question: सरकारी भर्ती परीक्षा (Sarkari Naukri Competitive Exam 2022) जैसे रेलवे (Railway), बैंक (Bank), एसएससी (SSC), यूपीएससी (UPSC Exam)और राज्य लोग सेवा आयोग की परीक्षा के सिलेबस में सामान्य ज्ञान (Best General Knowledge Question) या जनरल स्टडीज का भी अध्ययन किया जाता है. परीक्षाओं में एक सवाल के चार विकल्प होते हैं. इनमें से एक का सही जवाब आपके नंबर को कम या ज्यादा कर सकता है. ऐसे में प्रतिदिन हम आपके लिए सामान्य ज्ञान और क्विज (Best Quiz Questions) संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है. इससे खेल खेल में आपके सामान्य ज्ञान (Best GK Questions) में वृद्धि होगी.Also Read - UPSC Success Story: बच्चे से 2 साल रहीं दूर, यूपीएससी परीक्षा में मिला दूसरा स्थान, पढ़ें अनु कुमारी की कहानी

प्रश्न- नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है?

(क) मध्य प्रदेश

(ख) राजस्थान

(ग) गुजरता

(घ) महाराष्ट्र

उत्तर- मध्य प्रदेश Also Read - General Knowledge: गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं, दुनिया में कहां पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी, यहां दें कुछ कठिन सवालों के जवाब

प्रश्न- इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलता है ?

(क) थालघाट

(ख) शिपकी-ला

(ग) पालघाट

(घ) भोरघाट

उत्तर- पालघाट Also Read - General Knowledge: पृथ्वी को कौन सी रेखा दो भागों में विभाजित करती है, ग्रांड ओल्ड मैन कौन हैं? यहां देखें Quiz के प्रश्न

प्रश्न- इंडियन स्टैण्डर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है?

(क) 5 घंटे 10 मिनट

(ख) 5 घंटे 30 मिनट

(ग) 5 घंटे 40 मिनट

(घ) 5 घंटे 20 मिनट

उत्तर- 5 घंटे 30 मिनट

प्रश्न- विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है?

(क) जंजीबार

(ख) ग्वाटेमाला

(ग) कनाडा

(घ) इण्डोनेशिया

उत्तर- इंडोनेशिया

प्रश्न- संगीतज्ञ एवं धुपद गायक तानसेन को ‘कंठाभरणवाणीविलास’ की उपाधि किसने दी थी?

(क) जहांगीर

(ख) बैरम खान

(ग) अकबर

(घ) बाबर

उत्तर- अकबर

प्रश्न- किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए पहली बार हिंदी का प्रयोग किया था?

(क) कबीर दास

(ख) रामानंद

(ग) तुलसीदास

(घ) दादू

उत्तर- रामानंद

प्रश्न- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योती बासु ने त्याग पत्र देने के पहले कितने वर्षों तक इस पद को संभाला था?

(क) 21 वर्ष

(ख) 24 वर्ष

(ग) 19 वर्ष

(घ) 23 वर्ष

उत्तर- 24 वर्ष

प्रश्न- कितने समय तक अनुपस्थित रहने पर एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है?

(क) तीन महीने

(ख) छह महीने

(ग) दो महीने

(घ) एक साल

उत्तर- 6 महीने

प्रश्न- Cell का पावर हाउस किसे कहा जाता है?

(क) गौल्जीकाय

(ख) न्यूक्लिओलस

(ग) माइटोकॉन्ड्रिया

(घ) राइबोसोम

उत्तर- माइटोकॉन्ड्रिया

प्रश्न- भारत में सबसे अधिक सोना कहां पाया जाता है?

(क) कोलार

(ख) पन्ना

(ग) मोतीपुरा

(घ) इनमें से कोई नहीं

उत्तर- कोलार