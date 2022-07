Best General Knowledge Questions: सरकारी भर्ती परीक्षा (Sarkari Bharti Pariksha) की तैयारी कर रहे उम्मीदवार हमेशा जनरल नॉलेज (Best General Knowledge Questions) और क्विज (Best Quiz Questions) के प्रश्नों को हल करते रहते हैं. इससे आपके बौद्धिक ज्ञान में विकास होता है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी कर रहे छात्र आए दिन क्विज (Top Quiz Questions) और सामान्य ज्ञान (Best GK Questions) के प्रश्न और उत्तर के लिए किताबों और इंटरनेट का सहारा लेते हैं. ऐसे में हम आपके लिए प्रतिदिन क्विज व सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर लेकर आते हैं. ऐसे में यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.Also Read - UPSC Interview Questions: चांद को मामा ही क्यों बुलाते हैं फूफा क्यों नहीं, IAS इंटरव्यू में पूछा सवाल तो मिला ऐसा जवाब

प्रश्न: हिंद (भारत) के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था?

उत्तर- अरब के निवासियों द्वार सर्वप्रथम हिंद को हिंदू कहकर पुकारा गया था.

प्रश्न- इनमें से वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों में से एक है?

(A) बैंकों का राष्ट्रीयकरण

(B) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

(C) नाबार्ड

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर- बैंको का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना इत्यादि सभी निर्णय वित्तीय समावेशन के लिए लिया गया था. इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी है.

प्रश्न- कुंभलगढ़ किले की लंबाई कितनी है?

उत्तर- 36 किमी.

प्रश्न- स्टैच्यू ऑफ पीस कहां है?

उत्तर- राजस्थान

प्रश्न- राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है?

उत्तर- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दिया जाता है.

प्रश्न- राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है?

उत्तर- 16 मई

प्रश्न- मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर हैं?

उत्तर- नमामि गंगे मिशन

प्रश्न- मरुस्थल में मरीचिका क्यों बनती है?

उत्तर- प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों के कारण रेगिस्तान में मरीचिक बनती है.

प्रश्न- विश्व समुद्र दिवस कब होता है?

उत्तर- 30 सितंबर

प्रश्न- थामस कप 2022 किस देश ने जीता है?

उत्तर- भारत