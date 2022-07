Top 10 GK Questions: सामान्य ज्ञान (General Knowledge Questions) और क्विज संबंधित प्रश्न (Best Quiz Questions) अक्सर सरकारी भर्ती (Sarkari Naukri 2022) परीक्षाओं में पूछे जाते हैं. साथ ही इंटरव्यू में भी क्विज (Top Quiz Questions) संबंधित और सामान्य ज्ञान संबंधित (Best GK Questions) प्रश्नों को पूछा जाता है. ऐसे में कई बार छोटे छोटे प्रश्न जिनके आंसर अमूमन लोगों को पता होने चाहिए, उसके जवाब न दे पाने के एवज में परीक्षार्थी परीक्षा में अपने अंकों का नुकसान करा बैठते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ क्विज (Best Hindi Quiz) और सामान्य ज्ञान (Best GK in Hindi) के प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में बताने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी काफी सहायता करेंगे.Also Read - General Knowledge: सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम क्या था, भारत में कब होता है सबसे छोटा दिन, देखें Top 10 GK के प्रश्न

प्रश्न- अपने किस शिलालेख में अशोक ने अपनी धम्म यात्राओं का उल्लेख किया है ?

उत्तर- आठवें शिलालेख में. Also Read - IAS Sreenath K Success Story: मिलिए कुली का काम काम करने वाले IAS अधिकारी से, जिन्होंने रेलवे की फ्री वाईफाई से पास की परीक्षा

प्रश्न- पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे?

उत्तर- सिंह विष्णु Also Read - UPSC Civil Service Exam: यूपीएससी में एक्स्ट्रा अटेंप्ट और आयुसीमा में नहीं मिलेगी छूट, सरकार ने कहा- ऐसा कर पाना संभव नहीं

प्रश्न- चंद्रमा सबसे ज्यादा किस ग्रह के पास हैं?

उत्तर- बृहस्पति ग्रह के पास 79 चंद्रमा हैं.

प्रश्न- कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी किस मिशन का ऑफिशियल शुभंकर हैं?

उत्तर- नमामि गंगे मिशन

प्रश्न-गुलाब, कमल और गेंदा तीनों में एकसमान कौन सा है?

उत्तर- तीनों एकसमान ही श्रेणी के हैं क्योंकि तीनों ही फूल हैं.

प्रश्न- ग्रैण्ड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है?

उत्तर- दादा भाई नैरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है.

प्रश्न- कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है?

उत्तर- भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है जिसे 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है.

प्रश्न- कबीर का जन्म कहां हुआ था?

उत्तर- कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था.

प्रश्न- रेगिस्तान में मरीचिका बनने का क्या कारण है?

उत्तर- प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के कारण रेगिस्तान में मरीचिका का निर्माण होता है.

प्रश्न- भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है?

उत्तर- चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है.