Best Schools in India: भारत के बेस्ट स्कूलों की लिस्ट को जारी कर दिया गया है. दरअसल एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2022-23 (EW India School Rankings 2022-23) द्वारा यह लिस्ट जारी की गई है. यह एक प्राइवेट संस्था है जो साल 2014 से टॉप स्कूलों की रैंकिंग जारी करती आ रही है. साल 2022 के लिए भारत के बेस्ट स्कूलों के लिए सरकारी और निजी स्कूलों की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में सरकारी, प्राइवेट, आवासीय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट समेत अलग अलग श्रेणियों के लिए बेस्ट स्कूलों की लिस्ट (Best Schools in India) को जारी किया गया है.Also Read - India School Ranking: दिल्ली के सरकारी स्कूल ‘इंडिया स्कूल रैंकिंग’ में टॉप पर, CM ने दी बधाई

अरविंद केजरीवाल ने जताई खुशी

गवर्मनेंट रेजिडेंशियल स्कूल के मामलों में केंद्र सरकार और NVS द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय इस साल भी पहले नंबर पर बना हुआ है. वहीं सामान्य डे स्कॉलर सरकारी स्कूलों की बात करें देश के कुल टॉप 10 स्कूलों में से 5 स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल (Delhi Govt Schools) हैं. इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की.

Top 10 Private Schools in India List: टॉप 10 को-एड स्कूल

– स्टेप बाय स्टेप नोएडा (नोएडा)

– हेरिटेज एक्पेरिमेंटल लर्निंग स्कूल (गुरुग्राम, हरियाणा)

– वसंत वैली स्कूल (दिल्ली)

– इनवेंचर एकेडमी (बेंगलुरू, कर्नाटक)

– दि मदर्स इंटरनेशनल स्कूल (दिल्ली)

– दि श्रीराम स्कूल, वसंत विहार (दिल्ली)

– दि वैली स्कूल (बेंगलुरू, कर्नाटक)

– विद्याशिल्प एकेडमी (बेंगलुरू, कर्नाटक)

– श्रीमति सुलोचनादेवी सिंहानिया स्कूल (ठाणे, महाराष्ट्र)

– दि स्कूल KFI, अद्यार (चेन्नई, तमिलनाडु)

– निर्मल भर्तिया स्कूल (दिल्ली)

– संस्कृति स्कूल, चाणक्यपुरी (दिल्ली)

Top 10 Government Schools in India List: राज्य सरकार के बेस्ट स्कूल