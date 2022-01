BHEL Recruitment: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL) में कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं. इस भर्ती के माध्यम से सिविल अनुशासन में अनुभवी इंजीनियरों और पर्यवेक्षकों (Jobs For Engineer) की भर्ती की जाएगी, जो भारत में अपने प्रोजेक् साइट्स pswr.bhel.com पर निश्चित समय अवधि के लिए नियुक्ति के आधार पर काम करेंगे. इच्छुक उम्मीदवार जो इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2022 है. आवेदक का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. बता दें कि आवेदन शुल्क के रूप में कुल 200 रुपये का भुगतान करना होगा.Also Read - MMRCL Recruitment 2018: मुंबई मेट्रो में नौकरी का मौका, 10 अगस्त तक करें आवेदन

पदों का विवरण व सैलरी

इंजीनियर -10 पद (71,040/- रुपये प्रति माह)

पर्यवेक्षक -26 पद (39,670/- रुपये प्रति माह)

कैसे करें आवेदन

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट https://pswr.bhel.com या https://careers.bhel.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करना है और फोटो चिपकाना है साथ ही डिमांड ड्राफ्ट या क्यूआर कोड के साथ Sr. Deputy General Manager (HR), पावर सेक्टर पश्चिमी क्षेत्र, श्री मोहिनी कॉम्प्लेक्स, 345 किंग्सवे, नागपुर – 440001 के पते पर आवेदन भेजना होगा.