BHU Admission 2022: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बीएससी (ऑनर्स) बायोलॉजी और बीएससी (ऑनर्स) गणित में यूजी प्रवेश 2022 के लिए पहली कट-ऑफ सूची जारी की है. शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, 2022 है. बीए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए बीएचयू की पहली मेरिट सूची 20 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट bhuonline.in पर जारी की गई थी.Also Read - BHU UG Admission 2022: बीएचयू ने जारी किया बीए कोर्से के लिए पहली मेरिट लिस्ट, bhuonline.in पर करें चेक

बीएससी (ऑनर्स) गणित के लिए बीएचयू कट-ऑफ अंक एफएमसी में सामान्य वर्ग के लिए 391.42187 और एमएमवी में 388.10558 है. एफएमसी में बीएससी (ऑनर्स) बायोलॉजी के लिए कट-ऑफ अंक 459.25716 और एमएमवी में 453.66769 है.बीएचयू मेरिट सूची डाउनलोड करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं. Also Read - BHU UG admission 2022: बीएचयू में एडमिशन का एक और मौका, आगे बढ़ी लास्ट डेट, bhuonline.in पर करें अप्लाई

#Admission #BHU

Cut-off list for admission to BSc (Hons) Bio and BSc (Hons) Maths for academic session 2022-23. Last date of fee submission is 26 October, 2022. #BHUAdmission pic.twitter.com/g87KpxLqqJ

— BHU Official (@bhupro) October 22, 2022