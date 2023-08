BHU UG Admission 2023: बीएचयू ने यूजी एडमिशन राउंड 1 के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां देखें

BHU UG Admission 2023: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने आज बीएचयू यूजी एडमिशन 2023 के लिए राउंड 1 सीट अलॉटमेंट परिणाम घोषित कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bhonline.in से बीएचयू यूजी सीट अलॉटमेंट लिस्ट 2023 की जांच कर सकते हैं. छात्रों को राउंड 1 के लिए शुल्क भुगतान कल 8 अगस्त शाम 5:59 बजे तक करना होगा. विश्वविद्यालय ने कहा कि अलग-अलग ग्रेजुएशन कोर्सेस में एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी गई है. भुगतान सीटों और संबद्ध कॉलेजों की लिस्ट bhonline.in पर प्रदर्शित की गई है. जो उम्मीदवार अलॉट की गई सीट को स्वीकार करने में विफल रहेंगे उन्हें बीएचयू यूजी प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा.

जिन छात्रों को सीटें आवंटित नहीं की जाएंगी उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आने वाले राउंड के लिए उन पर विचार किया जाएगा. उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से एक चुनना होगा:

उम्मीदवार को केवल एक पाठ्यक्रम के लिए ‘Offer of Admission’ मिलता है: भले ही उम्मीदवार को उनकी पहली प्राथमिकता नहीं मिलती है, उन्हें सिस्टम में बने रहने के लिए प्रवेश के प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा.