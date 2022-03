चंडीगढ: पंजाब के नवनिर्वाचित सीएम भगवंत मान ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रुप डी और ग्रुप सी के 35000 टेम्‍पररी कर्मचारि‍यों को पर्मानेंट करने का फैसला लिया है. इससे पहले पंजाब सरकार ने कई सरकारी विभागों, पुलिस विभागों और बोर्ड व निगमों में 25 हजारी देने के प्रस्‍ताव पर मुहर लगा दी थी. इसके तहत 10 हजार रिक्‍त‍ियां, पुलिस विभाग में और 15 हजार रिक्‍त‍ियां अन्‍य विभागों के लिए जारी की जाएंगी. Also Read - Punjab News: 'मान मंत्रिमंडल' की पहली बैठक में बड़ा फैसला-एक महीने में 25000 सरकारी नौकरियों को मंजूरी

मंगलवार को बडा फैसला लेते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि ग्रुप सी और डी के टेम्‍पररी कर्मचारियों को पर्मानेंट कर दिया जाएगा. साथ ही उन्‍होंने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कांट्रैक्‍ट और आउटसोर्सिंग भर्त‍ियों को खत्‍म करने का निर्देश भी दिया था. Also Read - Punjab News: नए नवेले सीएम भगवंत मान का ट्वीट-आज बहुत बड़ा फैसला लूंगा, इतिहास में किसी ने नहीं लिया होगा

भगवंंत मान ने एक ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी. Also Read - Punjab News: होली से पहले पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, बताई तारीख और समय

We have decided to make 35,000 temporary employees of Group C and D permanent. I have directed Chief Secretary to end such contractual and outsourcing recruitments: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/Dj281SVeuK

— ANI (@ANI) March 22, 2022