बिहार में 3687 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, इंटरव्यू- टीचिंग डेमो के अलावा किन चीजों पर बनेगी मेरिट? जानें आवेदन से सेलेक्शन तक का प्रोसेस

Bihar Assitant Professor vacancy: बिहार के सरकारी कॉलेजों और स्टेट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक शानदार मौका सामने आया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन (BSUSC) ने कुल 3,687 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती निकाली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस भर्ती की सबसे खास बात ये है कि कैंडिडेट को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. सिलेक्शन पूरी तरह से आपके पुराने एजुकेशनल रिकॉर्ड यानी API स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए कुल 100 नंबर तय किए गए हैं. इन्हीं 100 नंबरों के आधार पर उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी. इसमें अंकों को दो भागों में बांटा गया है. पहला API स्कोर (अकादमिक रिकॉर्ड): इसके लिए सबसे ज्यादा यानी कुल 88 नंबर तय किए गए हैं. दूसरा इंटरव्यू और टीचिंग स्किल: इसके लिए कुल 12 नंबर रखे गए हैं.
API का मतलब अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर (Academic Performance Indicator) होता है. इसमें आपके 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च वर्क तक के मार्क्स को जोड़कर मेरिट तय की जाती है. इसका पूरा कैलकुलेशन इस प्रकार होगा,
|घटक / श्रेणी
|अंक
|अधिकतम अंक
|रिसर्च / अनुसंधान
|22
|Ph.D.
|11
|JRF
|11
|NET
|8
|रिसर्च अंक का नियम
|Ph.D. + JRF = 22, Ph.D. + NET = 19, Ph.D. + NET + JRF = 22
|अधिकतम 22 अंक
|पोस्ट ग्रेजुएशन / परास्नातक
|26
|80% और उससे अधिक
|26
|70% और 80% से कम
|23
|60% और 70% से कम
|20
|55% और 60% से कम
|17
|50% और 60% से कम, केवल SC और ST उम्मीदवारों के लिए
|17
|ग्रेजुएशन / स्नातक
|17
|80% और उससे अधिक
|17
|70% और 80% से कम
|15
|60% और 70% से कम
|13
|55% और 60% से कम
|11
|45% और 55% से कम
|09
|45% से कम
|00
|इंटरमीडिएट / 12वीं
|अधिकतम 13
|इंटरमीडिएट में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर अंक मिलेंगे.
फॉर्मूला: (13/100) × प्राप्त अंकों का प्रतिशत
|मैट्रिक / 10वीं
|अधिकतम 10
|मैट्रिक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर अंक मिलेंगे.
फॉर्मूला: (10/100) × प्राप्त अंकों का प्रतिशत
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू कुल 12 नंबर का होगा. लेकिन इसमें केवल सवाल-जवाब नहीं होंगे, बल्कि आपकी टीचिंग स्टाइल भी देखी जाएगी. टीचिंग स्किल डेमो यानि इसमें 6 नंबर इस बात पर मिलेंगे कि आप छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं यानी आपकी शिक्षण शैली कैसी है. बाकी के 6 नंबर आपके सब्जेक्ट से जुड़े सवालों के सीधे जवाब देने पर मिलेंगे. सैलरी की बात करें तो हर महीने मिलने वाली सैलरी, एंट्री लेवल पर नियुक्त होने वाले एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूनतम मासिक ग्रॉस सैलरी (Basic + DA केवल) के बराबर होगी.
सबसे बड़ी बात कि इस आवेदन में कोई फी नहीं लगेगा. इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें 5% की छूट मिलेगी. इसके साथ ही नेट (NET), सेट (SET) या पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है. अगर उम्र की बात करें, तो मिनिमम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष तय की गई है. योग्य उम्मीदवार समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
|विवरण
|तिथि
|ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का खुलना
|03 जुलाई 2026
|ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि
|15 जुलाई 2026
|आवेदनों की स्क्रीनिंग और साक्षात्कार की सूचना
|17 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026
|साक्षात्कार की संभावित तिथियां
|20 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026
|मेधा सूची का संभावित प्रकाशन
|29 जुलाई 2026
|कॉलेजों का संभावित विकल्प चुनना
|30 जुलाई 2026
|संभावित अंतिम आवंटन
|01 अगस्त 2026
|कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि
|07 अगस्त 2026
बता दें कि इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड SAMARTH पोर्टल पर उपलब्ध होंगे. कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (ID और पासवर्ड) का उपयोग करके नियमित रूप से पोर्टल की जांच करते रहें.
यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट योग्यता और आपकी पसंद के आधार पर होगा. ये सीटों की उपलब्धता, रिजर्वेशन नियमों और एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों पर भी निर्भर करेगा. वहीं, अलॉटमेंट को लेकर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय आखिरी और सर्वमान्य होगा. बता दें कि आवेदन के समय ही आपको अपनी चॉइस भरनी होगी. एक बार अलॉटमेंट होने के बाद किसी भी हाल में प्राथमिकता/कॉलेज बदला नहीं जाएगा. यूनिवर्सिटी अलॉट होने के बाद, जॉइनिंग नोटिफिकेशन जारी होने के 7 दिनों के भीतर आपको जॉइन करना अनिवार्य है. अगर आप तय 7 दिनों में जॉइन नहीं करते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी बिना किसी नोटिस या अपील के अधिकार के तुरंत रद्द कर दी जाएगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है. ये तब तक ही वैलिड रहेगी जब तक कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की रेगुलर या बैकलॉग भर्ती नहीं हो जाती. शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट केवल एक सेशन के लिए होगा. अगले सेशन के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट आपकी स्क्रीनिंग, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिकमेंडेशन और यूनिवर्सिटी की जरूरत के आधार पर किया जाएगा. साथ ही सेवा का विस्तार ऑटोमैटिक नहीं होगा. इस पर हर अगले टर्म के लिए नए सिरे से विचार किया जाएगा.
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