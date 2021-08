Bihar B.Ed CET Admit Card 2021 Released: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) ने Bihar B.Ed CET Admit Card 2021 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Bihar B.Ed CET Exam 2021) के लिए आवेदन किए हैं, वे Bihar B.Ed CET की आधिकारिक वेबसाइट bihar-cetbed-lnmu.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Bihar B.Ed CET Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Bihar B.Ed. CET 2021 Exam Postponed: एक बार फिर स्थगित हुई Bihar B.Ed. CET 2021 की परीक्षा, जानें इससे संबंधित तमाम डिटेल

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://bihar-cetbed-lnmu.in/login पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Bihar B.Ed CET Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. LNMU द्वारा जारी संशोधित परीक्षा शेड्यूल के अनुसार Bihar B.Ed CET 2021 की परीक्षा 13 अगस्त, 2021 को आयोजित होने वाली है. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (Bihar B.Ed CET Admit Card 2021) देख सकते हैं. Also Read - Bihar B.Ed CET Admit Card 2021: बिहार B.Ed CET 2021 का एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

Bihar B.Ed CET Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड Also Read - Bihar B.Ed CET 2021 Registration: बिहार B.Ed CET 2021 के लिए आवेदन करने की कल है आखिरी डेट, इस Direct Link से जल्द करें अप्लाई

Bihar B.Ed CET की आधिकारिक वेबसाइट bihar-cetbed-lnmu.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘Login to Download admit card’ or ‘download admit card with application form number’ लिखा हो.

अपनी क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉगिन करें.

Bihar B.Ed CET Admit Card 2021 डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और आगे उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट लें.