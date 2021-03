Bihar Board 10th, 12th Result 2021 Date: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (Bihar Board 10th, 12th Exam 2021) का रिजल्ट (Bihar Board 10th, 12th Result 2021) जारी करने जा रहा है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बिहार बोर्ड (Bihar Board) ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली है और मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक रिजल्ट (BSEB 10th, 12th Result 2021) जारी होने की संभावना है. इससे पहले मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के 10 दिनों के भीतर रिजल्ट (Bihar Board 10th, 12th Result 2021) जारी किए गए थे. Also Read - Bihar Board Matric Answer Key 2021 Released: BSEB ने जारी किया 10वीं बोर्ड परीक्षा का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

इस साल कथित तौर पर कुल 13.5 लाख छात्रों ने परीक्षा (Bihar Board 10th, 12th Exam 2021) के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से 6.46 लाख लड़कियां हैं और 7.03 लाख लड़के हैं. इससे पहले बोर्ड (BSEB) ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की जारी किया था. रिजल्ट (Bihar Board 10th, 12th Result 2021) जारी होने के बाद उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://biharboardonline.bihar.gov.in/ पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (Bihar Board Matric, Intermediate Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - Bihar Board Intermediate Result 2021 Date: BSEB कक्षा 12वीं परीक्षा के पेपरों का मूल्यांकन हुआ पूरा! जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें डिटेल

Bihar Board 10th, 12th Result 2021 इन लिंकों के जरिए भी कर सकते हैं चेक Also Read - Bihar D.El.Ed Admit Card 2020: BSEB इस दिन जारी करेगा Bihar D.El.Ed 2020 का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से कर सकेंगे डाउनलोड

biharboardonline.bihar.gov.in

onlinebseb.in

biharboard.ac.in

biharboard.online

biharboardonline.com

Bihar Board 10th, 12th Result 2021 ऐसे करें चेक

BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

अपनी स्क्रीन पर चमकती लिंक ‘रिजल्ट’ पर क्लिक करें.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां ‘BSEB Class 10 Result’ or Class 12th student, then click on ‘BSEB Class 12 Result’ लिखा हो.

स्ट्रीम का चयन करें.

अपने प्रवेश क्रेडेंशियल्स यानी अपना रोल नंबर दर्ज करें.

रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा और भविष्य में उपयोग के लिए एक प्रिंट आउट लें.