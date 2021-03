Bihar Board 10th Result 2021 Date and Time: बिहार बोर्ड 10वीं का परिणाम कब घोषित किया जाएगा (when bihar board 10th result will be declared 2021)? दरअसल आज यानी शुक्रवार 26 मार्च को बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए. लेकिन अब छात्रों को इंतजार है बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के नतीजों का जो बहुत जल्द जारी होने वाले हैं. Also Read - Bihar Board 12th Result 2021 Stream Wise Toppers List: बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में बेटियों का रहा दबदबा, देखें Stream Wise टॉपर्स लिस्ट

जो छात्र बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे बिहार बोर्ड द्वारा घोषित होने के बाद जल्द ही अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2021 (Bihar Board Matric Result 2021 online) को ऑनलाइन एक्सेस कर पाएंगे.

BSEB मैट्रिक रिजल्ट को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, यानी onlinebseb.in पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा.

Bihar Board 10th Result 2021 Declaration Date

बीएसईबी बिहार बोर्ड के छात्रों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मार्च के अंतिम दिन या अप्रैल के पहले सप्ताह में बिहार बोर्ड 10 वीं परिणाम 2021 (Bihar Board 10th Result 2021) की घोषणा कर सकता है. हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये केवल अस्थायी तिथियां (tentative dates) हैं. बोर्ड इसमें बदलाव भी कर सकता है. हालांकि अब छात्रों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) द्वारा आयोजित की गई मैट्रिक (10वीं) परीक्षा 2021 में कुल 16,84,466 विद्यार्थी शामिल हुए, इसमें 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र हैं. 17 फरवरी से 24 फरवरी ये परीक्षाएं आयोजित की गई थीं.