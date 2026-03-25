By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड कब तक जारी करेगा 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का मैट्रिक रिजल्ट, जानें लेटेस्ट अपडेट्स
बिहार बोर्ड परिणाम की आधिकारिक घोषणा होते ही वेबसाइट पर लिंक सक्रिय हो जाएगा. छात्र नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई अपडेट मिस न हो.
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) की तरफ से मैट्रिक 10वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द ही आने वाला है. बिहार बोर्ड हर साल पहले 12वीं का रिजल्ट जारी करता है, इस साल भी 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है. अब 10वीं का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है. परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक दो शिफ्टों में आयोजित हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और परिणाम 30 या 31 मार्च तक जारी कर दिए जाने की पुष्टि हुई है, हालांकि सटीक तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा होने वाली है.
बीएसईबी ने अभी तक 10वीं परिणाम की सटीक तिथि और समय की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और बोर्ड सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मार्च के अंत तक छात्रों को राहत मिल जाएगी.
- पिछले वर्ष 2025 में परिणाम 29 मार्च को जारी किया गया था, जिससे इस वर्ष भी इसी ट्रेंड का अनुमान लगाया जा रहा है.
इस वर्ष बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कुल 15,12,687 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हुए थे, जिनमें 7,85,722 लड़कियां और 7,26,961 लड़के शामिल हैं. परीक्षा 1,699 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई. इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का परिणाम तैयार करने में बोर्ड को काफी समय लगा, लेकिन अब अंतिम चरण में पहुंच गया है. लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक होने का ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से जारी है.
- परिणाम आधिकारिक वेबसाइटों biharboardonline.bihar.gov.in, results.biharboardonline.com और secondary.biharboardonline.com पर जारी किया जाएगा.
- छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.
- एसएमएस के माध्यम से भी परिणाम चेक करने की सुविधा उपलब्ध होगी.
- डिजिटल मार्कशीट जारी होने के बाद स्कूलों द्वारा मूल प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे.
बीएसईबी के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इंटरमीडिएट (12वीं) का परिणाम 23 मार्च को जारी हो चुका है, जिसके बाद 10वीं का फोकस बढ़ गया है. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें.परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सख्त उपाय किए गए थे, जिससे परिणाम की विश्वसनीयता बढ़ी है.
पिछले दो सालों का पास प्रतिशत
- 2025 में पास प्रतिशत 82.11 प्रतिशत रहा था.
- 2024 में यह 82.91 प्रतिशत था. इस वर्ष भी समान स्तर का प्रदर्शन उम्मीद किया जा रहा है.
छात्र परिणाम चेक करने के बाद यदि कोई संदेह हो तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथियां भी जल्द घोषित करने का संकेत दिया है, जो आमतौर पर मई में होती हैं. टॉपर्स की सूची परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Career Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें