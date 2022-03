Bihar Board Bseb 10th Result 2022 releasing Today: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम (bseb matric result 2022) का इंतजार खत्‍म हो रहा है. बिहार बोर्ड (Bihar Board) मैट्र‍िक के छात्र अपना रिजल्‍ट (bihar board 12th result 2022) आज 1 बजे से ब‍िहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर चेक कर सकेंगे. बिहार बोर्ड (Bihar Board) आज दोपहर 01 बजे अपनी वेबसाइट पर रिजल्‍ट (Bseb matric result 2022) घोष‍ित करेगा.Also Read - Bihar Board BSEB 10th result 2022: इसी महीने जारी होगा बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम, चेक करें लेटेस्‍ट अपडेट

Bihar Board Class 10 result 2022: ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं.

2. दिये गए लिंक ‘Bihar Board matric result 2022’ पर क्‍ल‍िक करें.

3. एक नई विंडो खुलेगी. यहां आपको अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करना होगा.

4. सबमिट बटन प्रेस करें और स्‍क्रीन पर आपकी मार्कशीट (Bihar Board matric marksheet 2022) आ जाएगी. Also Read - BSEB Result 2022 : बिहार बोर्ड ने जारी किया तीनों स्‍ट्रीम का रिजल्‍ट, इन वेबसाइट्स पर ऐसे चेक करें परिणाम

परेशानी होने पर इस नंबर पर करें संपर्क :

बिहार 10वीं के छात्रों (Class 10 students) को यदि बोर्ड रिजल्‍ट (board exam results) देखने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या रिजल्‍ट में कोई त्रुटि होने पर उम्‍मीदवार बीएसईबी हेल्‍पलाइन (BSEB helpline) नंबर 0612 2230009 पर या info@biharboard.ac.in व biharboard.ac.in/contact-us पर संपर्क कर सकते हैं.

www bihar board result: मार्कशीट में दिए गए इन एब्र‍िविएशन का क्‍या होता है मतलब जानें

D – डिस्‍ट‍िंगशन (Distinction)

F – फेल (Fail)

@ – स्‍वैपिंग (Swapping)

U/R – अंडर रेगुलेशन (Under Regulation)

# – पिछले साल के अंक (Greater Marks of Last Year)

Bihar board 10th result 2022 via SMS: एसएमएस के जरिये ऐसे चेक करें रिजल्‍ट

मैसेज बॉक्‍स में BIHAR10<स्‍पेस दें>ROLLNUMBER लिखें और 56263 पर भेज दें. मैसेज बॉक्‍स में आपका रिजल्‍ट (BSEB 10th result 2022) भेज दिया जाएगा.