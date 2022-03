Bihar Board 10th Result 2022: बिहार स्‍कूल एग्‍जामिनेशन बोर्ड (Bihar School Examination Board) के करीब 17 लाख छात्रों को कक्षा 10वीं के परिणाम (BSEB 10th Result 2022) का इंतजार है. संभवत: आज बिहार बोर्ड की तरफ से परिणाम घोष‍ित करने की तारीख जारी कर दी जाए. यह उम्‍मीद की जा रही थी क‍ि बोर्ड 29 मार्च को परिणाम जारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लेकिन परीक्षा पर‍िणाम (BSEB Matric Exam result 2022) जारी होने से पहले ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in क्रैश हो गई है. Also Read - Bihar Board 10th Result 2022 Live Updates: आज जारी नहीं होंगे बिहार बोर्ड 10वीं के परिणाम, तारीख की हो सकती है घोषणा

जो छात्र (Bihar board 10th students) बिहार बोर्ड का परिणाम (BSEB results) प्राप्‍त करना चाहते हैं, वह यहां दिये गए दूसरे तरीके से अपना रिजल्‍ट ऑफलाइन (Bihar Board Matric results offline) sms के जरिये (How to get bihar matric result on sms) प्राप्‍त कर सकते हैं.

Bihar Board 10th Result 2022: ऑफलाइन एसएमएस के जरिये ऐसे प्राप्‍त करें रिजल्‍ट

1. रिजल्‍ट ऑफलाइन (BSEB Matric results offline) प्राप्‍त करने के लिए उम्‍मीदवारों को अपने मोबाइल के SMS यो मैसेज (messages) बॉक्‍स में जाना होगा.

2. अब मैसेज बॉक्‍स में BIHAR10<स्‍पेस देकर>ROLLNUMBER लिखें.

3. इसे 56263 पर भेज दें.

4. आपका रिजल्‍ट एसएमएस (BSEB 10th Results via sms) के जरिये आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाएगा . हो सकता है यह डिटेल्‍ड मार्क्‍स के साथ आए.