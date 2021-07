Bihar Police Admit Card 2021 Released: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड (Bihar Police Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवारों जो बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए पंजीकरण किए हैं, वे BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.Also Read - Bihar News: ड्यूटी के दौरान बिहार में पुलिसकर्मियों को वर्दी में रहना अनिवार्य हुआ, आदेश ना मानने पर होगी कार्रवाई

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://apply-bpssc.com/StenoAdmitcard/searchApplication पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Admit Card 2021) लाना अनिवार्य है.

Bihar Police Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

Bihar Police की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Download Admit Card of Typing Test for the post of Steno Assistant Sub Inspector in Bihar Police” लिखा हो.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें.