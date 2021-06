Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021 Declared: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI), सार्जेंट और सहायक अधीक्षक जेल (सीधी भर्ती) के पदों के लिए फाइनल रिजल्ट (Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021) जारी कर दिया है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Bihar Police BPSSC SI Exam) में शामिल हुए हैं, वे BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021) चेक कर सकते हैं. Also Read - बिहार: शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर तलवार से हमला, DSP समेत 7 घायल

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://www.bpssc.bih.nic.in/Notices/Notice-01-17-06-2021.pdf पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021) देख सकते हैं. इस भर्ती के तहत कुल 2062 उम्मीदवारों को फाइनल रूप से चयन किया गया है. आयोग ने 22 दिसंबर 2019 को 5,85,829 उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें से 50,072 ने परीक्षा में क्वालीफाई किया था. Also Read - Bihar: IPS अफसर के खिलाफ 4 साल पहले नाबालिग नौकरानी से रेप करने के आरोप में केस दर्ज

29 नवंबर 2020 को BPSSC SI Mains परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी और रिजल्ट (Bihar Police BPSSC SI Result) 16 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था. कुल 15,231 उम्मीदवार PET के लिए योग्य थे. BPSSC SI PET का आयोजन 22 मार्च से 12 अप्रैल 2021 तक पटना में किया गया था. Also Read - Bihar News: बिहार में पुलिस वालों के लिए जारी हुआ सख्त फरमान, मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो....

Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021 ऐसे करें चेक

BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Results: Final Selection List for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019).” लिखा हो.

Bihar Police BPSSC SI Final Result 2021 पीडीएफ डाउनलोड करें.

चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर चेक करें.