Bihar Police Sepoy Admit Card 2020 Released: सेंट्रल बोर्ड ऑफ कांन्स्टेबल (CSBC) ने 24 जनवरी 2021 को होने वाली परीक्षा के लिए Bihar Police Sepoy (Home Guard) Admit Card 2020 जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (Bihar Police Sepoy Exam 2020) के लिए आवेदन किए हैं, वे CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police Sepoy Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://apply-csbc.com/hsadmitcard/searchApplication पर क्लिक करके Bihar Police Sepoy Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) 24 जनवरी 2021 (रविवार) को बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा (Bihar Police Sepoy Exam 2020) का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक करेगा. यह भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस (Bihar) में सिपाही के रिक्त 551 पदों पर भर्ती (Bihar Police Sepoy Recruitment 2020) के लिए की जा रही है.

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और योग्यता के आधार पर किया जाएगा. उम्मीदवार जो बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा 2020 (Bihar Police Sepoy Exam 2020) में योग्यता प्राप्त करेंगे, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.

Bihar Police Sepoy Admit Card 2020 ऐसे करें डाउनलोड

CSBC की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध बिहार होम गार्ड सेक्शन में जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “”Important Notice: Download your e-Admit Card for Written Examination scheduled on 24th January, 2021 for Home Guard Constable. (Advt. No. 02/2020) ” लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी जहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

अपने भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इसे सेव करें.