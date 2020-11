Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 Released: बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) ने Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो प्रीलिम्स परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://apply-bpssc.com/BPSSCAdmitcards पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (Bihar Police SI Mains Admit Card 2020) डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Bihar Police Constable PET Admit Card 2020 Released: CSBC ने जारी किया Bihar Police कांस्टेबल PET का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

पुलिस उप निरीक्षक, सार्जेंट, सहायक अधीक्षक कारा (सीधी भर्ती) और सहायक अधीक्षक कारा के पद के लिए Bihar Police SI Mains Exam 2020 29 नवंबर 2020 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा. इससे पहले Bihar Police SI Mains Exam 2020 11 अक्टूबर 2020 (रविवार) को आयोजित होने वाली थी, जिसे बिहार विधानसभा चुनावों के कारण स्थगित कर दिया गया था. इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. Also Read - Sarkari Naukri: Bihar Police Constable Recruitment 2020: CSBC ने 8415 कांस्टेबल के पदों पर निकाली वैकेंसी, कल से आवेदन शुरू, 69,100 तक मिलेगी सैलेरी

Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 ऐसे करें चेक Also Read - Bihar Police Constable Recruitment 2020: CSBC ने जारी किया बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शेड्यूल, जानें यहां पूरी डिटेल

BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं.

होम पेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Download Admit Card of Mains examination for the post of Police Sub Inspector, Sergeant, Assistant Superintendent Jail (Direct recruitment), Assistant Superintendent Jail (Ex-Serviceman) in Bihar Police. (Advt. No. 01/2019) लिखा हो.

एक नई विंडो खुलेगी.

अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें.

Bihar Police SI Mains Admit Card 2020 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सेव करें.