Bihar Police SI Mains result 2024: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर मेन्स का रिजल्ट 2024 जारी, कैसे होगा सेलेक्शन, जानें पूरा प्रोसेस

बिहार पुलिस एसआई चयन प्रक्रिया 2024 में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पीईटी, मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं.

बिहार पुलिस

बिहार पुलिस सबओर्डिनेट सर्विस कमीशन (बीपीएसएससी) ने बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर मेन्स रिजल्ट 2024 की घोषणा की कर दी है. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in से बिहार पुलिस एसआई मुख्य परिणाम 2024 की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसआई मेन्स 2024

बिहार पुलिस एसआई मेन्स 2024 25 फरवरी को दो शिफ्ट्स में आयोजित की गई थी. मुख्य लिखित परीक्षा में दो पेपर शामिल थे. पहला पेपर सामान्य हिंदी का था, जिसमें अभ्यर्थियों को 30% अंक लाने जरूरी थे. दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का था.

678 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पहले पेपर में कुल 23,957 उम्मीदवार उपस्थित हुए और 1,448 अनुपस्थित रहे. कदाचार सहित विभिन्न कारणों से कुल 275 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया. पेपर 2 के लिए कुल 23,948 उम्मीदवार उपस्थित हुए और 678 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया.

दूसरे पेपर में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले 23,204 उम्मीदवारों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध वैकेंसी की संख्या से 6 गुना अधिक थी. उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में उपस्थित होने के लिए चुना गया था. बिहार पुलिस सी पीईटी 2024 के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

बिहार पुलिस एसआई भर्ती 2024: चयन प्रक्रिया

बिहार पुलिस एसआई चयन प्रक्रिया 2024 में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, पीईटी, मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं. प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग परीक्षा है. योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र थे. मुख्य परीक्षा, पीईटी, मेडिकल परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है.

कैसे चेक करें रिजल्ट

bpssc.bih.nic.in पर जाकर “Results: Mains (Written) Examination conducted for the post of Police Sub-Inspector in Home (Police) Dept, Govt of Bihar.” लिंक पर क्लिक करें.

Bihar Police SI Mains result 2024 PDF स्क्रीन पर खुलेगी.

रिजल्ट में अपना रोल नंबर ढूंढे.

